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الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية في 2024
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية في 2024
يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 15 بين أضخم 145 جيشا في العالم بقوة بشرية ضخمة وعتاد عسكري هائل يضم مجموعة متنوعة من أحدث الأسلحة في العالم. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T15:13+0000
2024-01-18T15:13+0000
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية، بينما يصنف في المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي.قدرات الجيش المصرييقدر عدد سكان مصر بـ109.5 مليون نسمة بينهم 37 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، و1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنويا.يصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و220 ألف جندي بينهم:وتقدر ميزانية الدفاع المصرية بــ9.4 مليار دولار، وتصنف قواته الجوية في المرتبة الـ8 بين أضخم القوات الجوية في العالم بـ1080 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن القوات البرية المصرية تضم 5 أفرع رئيسية يتراوح ترتيبها العالمي بين الـ3 والـ11 عالميا وتضم:ويصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ140 وحدة بحرية تضم:أما قوة الدعم اللوجستي للجيش المصري فتضم 436 سفينة تجارية و11 ميناء و83 مطارا، إضافة إلى ممرات مائية وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الجيش السعودي يأتي في المرتبة الثانية عربيا ورقم 5 في الشرق الأوسط، يليه الجيش العراقي في المرتبة الثالثة عربيا والـ6 في الشرق الأوسط.وتأتي الإمارات في المرتبة الـ4 عربيا والـ7 في الشرق الأوسط، تليها سوريا وقطر والكويت، التي تحتل المراتب من 5 إلى 7 على التوالي، بين أقوى الجيوش العربية.
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, أخبار العالم الآن

الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية في 2024

15:13 GMT 18.01.2024
© Sputnik . Андрей Чаплыгин / الانتقال إلى بنك الصورمروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري
مروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
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يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 15 بين أضخم 145 جيشا في العالم بقوة بشرية ضخمة وعتاد عسكري هائل يضم مجموعة متنوعة من أحدث الأسلحة في العالم.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، إلى أن الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية، بينما يصنف في المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي.
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قدرات الجيش المصري

يقدر عدد سكان مصر بـ109.5 مليون نسمة بينهم 37 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، و1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنويا.

يصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و220 ألف جندي بينهم:

440 ألف فرد قوات عاملة.
480 ألف فرد قوات احتياطية.
300 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
وتقدر ميزانية الدفاع المصرية بــ9.4 مليار دولار، وتصنف قواته الجوية في المرتبة الـ8 بين أضخم القوات الجوية في العالم بـ1080 طائرة حربية تضم:
238 مقاتلة.
88 طائرة هجومية.
59 طائرة نقل عسكري.
346 طائرة تدريب.
11 طائرة مهام خاصة.
338 مروحية بينها 100 مروحية هجومية.
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ولفت الموقع إلى أن القوات البرية المصرية تضم 5 أفرع رئيسية يتراوح ترتيبها العالمي بين الـ3 والـ11 عالميا وتضم:
5 آلاف و340 دبابة تصنف في المرتبة رقم 3 عالميا.
77 ألفا و596 مركبة عسكرية تصنف في المرتبة الـ7 عالميا.
ألف و489 مدفعا ذاتيا تصنف في المرتبة رقم 6 عالميا.
ألف و557 مدفعا مقطورا تصنف في المرتبة رقم 11 عالميا.
ألف و119 راجمة صواريخ تصنف في المرتبة رقم 4 عالميا.
ويصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ140 وحدة بحرية تضم:
حاملتا مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
42 سفينة دورية.
23 كاسحة ألغام بحرية.
أما قوة الدعم اللوجستي للجيش المصري فتضم 436 سفينة تجارية و11 ميناء و83 مطارا، إضافة إلى ممرات مائية وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.
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وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الجيش السعودي يأتي في المرتبة الثانية عربيا ورقم 5 في الشرق الأوسط، يليه الجيش العراقي في المرتبة الثالثة عربيا والـ6 في الشرق الأوسط.
وتأتي الإمارات في المرتبة الـ4 عربيا والـ7 في الشرق الأوسط، تليها سوريا وقطر والكويت، التي تحتل المراتب من 5 إلى 7 على التوالي، بين أقوى الجيوش العربية.
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