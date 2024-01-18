https://sputnikarabic.ae/20240118/بين-الـ5-الكبار-في-العالم-دولة-عربية-تنفق-على-جيشها-71-مليار-دولار-1085150233.html

بين الـ5 الكبار في العالم... دولة عربية تنفق على جيشها 71 مليار دولار

بين الـ5 الكبار في العالم... دولة عربية تنفق على جيشها 71 مليار دولار

يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024، ويأتي في المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش الخليجية بعد الجيش الإيراني. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:59+0000

2024-01-18T16:59+0000

2024-01-18T16:59+0000

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ويأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش العربية بعد الجيش المصري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.كما أشار الموقع إلى أن الجيش السعودي يأتي في المرتبة رقم 4 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران ومصر، متقدمًا على الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 5 في المنطقة.وتصنف السعودية ضمن أكثر 5 دول في العالم إنفاقا على جيوشها بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند.ويفوق حجم الإنفاق العسكري السعودي حجم الإنفاق العسكري لعدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، كما يقدر بنحو 3 أضعاف الإنفاق العسكري الإسرائيلي.وتقدر ميزانية الدفاع السعودية في 2024 بنحو 71.7 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بنحو 24 مليار دولار.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ831.7 مليار دولار، تليها ميزانية الدفاع الصينية، التي تقدر بـ227 مليار دولار، ثم ميزانية الدفاع الروسية بـ 109 مليارات دولار، بينما تحتل الهند المرتبة الـ 4 عالميا بـ 74 مليار دولار.ويقدر عدد سكان السعودية بـ35.9 مليون نسمة بينهم 17.1 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية ونحو 611 ألفا يصلون سن التجنيد سنويا.ويقدر عدد الجيش السعودي بـ407 آلاف فرد بينهم 257 ألف فرد قوات عاملة و150 ألف فرد قوات شبه عسكرية.وتمتلك السعودية قوة جوية ضخمة تصنف في المرتبة رقم 12 عالميا بـ914 طائرة تضم:وتمتلك القوات البرية السعودية عتادًا عسكريًا ضخمًا يضم:وتمتلك السعودية قوات بحرية تصنف في المرتبة رقم 50 عالميا بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية و3 كاسحات ألغام بحرية.وتمتلك السعودية قوة دعم لوجيستي تضم 5 موانئ كبرى و413 سفينة تجارية و214 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.كما تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وهي ثاني أكبر منتج للنفط، إضافة إلى أنها رقم 6 عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي ورقم 8 في إنتاجه، إضافة إلى امتلاكها احتياطي ضخم من الذهب والنقد الأجنبي يقدر بنحو 474 مليار دولار.

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