عربي
https://sputnikarabic.ae/20240118/بين-الـ5-الكبار-في-العالم-دولة-عربية-تنفق-على-جيشها-71-مليار-دولار-1085150233.html
بين الـ5 الكبار في العالم... دولة عربية تنفق على جيشها 71 مليار دولار
بين الـ5 الكبار في العالم... دولة عربية تنفق على جيشها 71 مليار دولار
يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024، ويأتي في المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش الخليجية بعد الجيش الإيراني. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T16:59+0000
2024-01-18T16:59+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
روسيا
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047749182_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_abc56fde217e2b2b7664c0c1806f87d2.jpg
ويأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش العربية بعد الجيش المصري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.كما أشار الموقع إلى أن الجيش السعودي يأتي في المرتبة رقم 4 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران ومصر، متقدمًا على الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 5 في المنطقة.وتصنف السعودية ضمن أكثر 5 دول في العالم إنفاقا على جيوشها بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند.ويفوق حجم الإنفاق العسكري السعودي حجم الإنفاق العسكري لعدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، كما يقدر بنحو 3 أضعاف الإنفاق العسكري الإسرائيلي.وتقدر ميزانية الدفاع السعودية في 2024 بنحو 71.7 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بنحو 24 مليار دولار.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ831.7 مليار دولار، تليها ميزانية الدفاع الصينية، التي تقدر بـ227 مليار دولار، ثم ميزانية الدفاع الروسية بـ 109 مليارات دولار، بينما تحتل الهند المرتبة الـ 4 عالميا بـ 74 مليار دولار.ويقدر عدد سكان السعودية بـ35.9 مليون نسمة بينهم 17.1 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية ونحو 611 ألفا يصلون سن التجنيد سنويا.ويقدر عدد الجيش السعودي بـ407 آلاف فرد بينهم 257 ألف فرد قوات عاملة و150 ألف فرد قوات شبه عسكرية.وتمتلك السعودية قوة جوية ضخمة تصنف في المرتبة رقم 12 عالميا بـ914 طائرة تضم:وتمتلك القوات البرية السعودية عتادًا عسكريًا ضخمًا يضم:وتمتلك السعودية قوات بحرية تصنف في المرتبة رقم 50 عالميا بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية و3 كاسحات ألغام بحرية.وتمتلك السعودية قوة دعم لوجيستي تضم 5 موانئ كبرى و413 سفينة تجارية و214 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.كما تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وهي ثاني أكبر منتج للنفط، إضافة إلى أنها رقم 6 عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي ورقم 8 في إنتاجه، إضافة إلى امتلاكها احتياطي ضخم من الذهب والنقد الأجنبي يقدر بنحو 474 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240116/وزير-الخارجية-السعودي-لا-نرى-أدلة-على-أن-الأهداف-الإسرائيلية-في-غزة-قريبة-التحقيق-1085057977.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/السعودية-تنفي-وصول-قوات-أجنبية-إلى-قاعدة-الملك-فهد-الجوية-1084908074.html
https://sputnikarabic.ae/20240118/الرئيس-الإسرائيلي-التطبيع-الكامل-مع-السعودية-مفتاح-لخروج-المنطقة-من-الحرب-إلى-أفق-جديد-1085134923.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0a/1047749182_105:0:1038:700_1920x0_80_0_0_159cf36a101a8aaa19fec2c54f569a5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بين الـ5 الكبار في العالم... دولة عربية تنفق على جيشها 71 مليار دولار

16:59 GMT 18.01.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRY
تابعنا عبر
يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024، ويأتي في المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش الخليجية بعد الجيش الإيراني.
ويأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش العربية بعد الجيش المصري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
كما أشار الموقع إلى أن الجيش السعودي يأتي في المرتبة رقم 4 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران ومصر، متقدمًا على الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 5 في المنطقة.
وتصنف السعودية ضمن أكثر 5 دول في العالم إنفاقا على جيوشها بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند.
ويفوق حجم الإنفاق العسكري السعودي حجم الإنفاق العسكري لعدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، كما يقدر بنحو 3 أضعاف الإنفاق العسكري الإسرائيلي.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
وزير الخارجية السعودي: لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق
16 يناير, 13:17 GMT
وتقدر ميزانية الدفاع السعودية في 2024 بنحو 71.7 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بنحو 24 مليار دولار.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ831.7 مليار دولار، تليها ميزانية الدفاع الصينية، التي تقدر بـ227 مليار دولار، ثم ميزانية الدفاع الروسية بـ 109 مليارات دولار، بينما تحتل الهند المرتبة الـ 4 عالميا بـ 74 مليار دولار.
ويقدر عدد سكان السعودية بـ35.9 مليون نسمة بينهم 17.1 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية ونحو 611 ألفا يصلون سن التجنيد سنويا.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
السعودية تنفي وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية
12 يناير, 08:36 GMT
ويقدر عدد الجيش السعودي بـ407 آلاف فرد بينهم 257 ألف فرد قوات عاملة و150 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
وتمتلك السعودية قوة جوية ضخمة تصنف في المرتبة رقم 12 عالميا بـ914 طائرة تضم:
283 مقاتلة.
81 طائرة هجومية.
49 طائرة نقل عسكري.
202 طائرة تدريب.
15 طائرة مهام خاصة.
22 طائرة تزود بالوقود.
262 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
وتمتلك القوات البرية السعودية عتادًا عسكريًا ضخمًا يضم:
1474 دبابة.
20 ألفا و694 مركبة عسكرية.
1236 مدفعا ذاتي الحركة.
2017 مدفعا مقطورا.
490 راجمة صواريخ.
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
الرئيس الإسرائيلي: التطبيع الكامل مع السعودية مفتاح لخروج المنطقة من الحرب إلى أفق جديد
11:34 GMT
وتمتلك السعودية قوات بحرية تصنف في المرتبة رقم 50 عالميا بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية و3 كاسحات ألغام بحرية.
وتمتلك السعودية قوة دعم لوجيستي تضم 5 موانئ كبرى و413 سفينة تجارية و214 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.
كما تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وهي ثاني أكبر منتج للنفط، إضافة إلى أنها رقم 6 عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي ورقم 8 في إنتاجه، إضافة إلى امتلاكها احتياطي ضخم من الذهب والنقد الأجنبي يقدر بنحو 474 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو16:39 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала