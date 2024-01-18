https://sputnikarabic.ae/20240118/مسؤولون-أمريكيون-نتنياهو-رفض-عرضا-سعوديا-للتطبيع-1085128650.html

مسؤولون أمريكيون: نتنياهو رفض عرضا سعوديا للتطبيع

مسؤولون أمريكيون: نتنياهو رفض عرضا سعوديا للتطبيع

صرح 3 مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرضا من ولي العهد السعودي لتطبيع العلاقات بعد الحرب الدائرة حاليا في... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T08:38+0000

2024-01-18T08:38+0000

2024-01-18T08:38+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082023758_0:0:1544:869_1920x0_80_0_0_1ebf1b122f4e8ad5302100e95d306a8a.jpg

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين الأمريكيين أن "عرض ابن سلمان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جاء كجزء من اتفاقية إعادة إعمار غزة بشرط موافقة إسرائيل على توفير طريق لإقامة دولة فلسطينية".وقال المسؤولون الأمريكيون الذين لم تكشف "إن بي سي نيوز" عن هويتهم، إن "نتنياهو رفض العرض، وأخبر بلينكن أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية".جاء العرض السعودي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى المنطقة، التي استهدف منها تقديم اقتراح عربي موحد لنتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب.وكان بلينكن، قد صرح في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه "كي يتم تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل، عليك حل القضية الفلسطينية"، وأضاف أن "الدول العربية تقول إننا لن ندخل في عملية إعادة بناء غزة ثم تسوى بالأرض مرة أخرى خلال عام أو 5 أعوام، ثم يطلب منا إعادة إعمارها مرة أخرى".وفي وقت سابق، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد الماضي، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الأزمة في قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في 22 يناير/ كانون الثاني.وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية"، أنه يتوقع أن يسهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدما، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في 22 يناير (الجاري)، لقد أرسلت أيضا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".في الوقت ذاته، اعترف بوريل بعدم وجود موقف موحد في الاتحاد الأوروبي بشأن المزيد من الإجراءات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة.وأشار إلى أنه "ابتداء من 7 أكتوبر(نشرين الأول الماضي)، هناك آراء مختلفة في الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على الصراع في قطاع غزة، وأدى عدم وجود توافق في الآراء إلى إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولم يسمح لنا بالتأثير على مسار الأحداث، على الرغم من حقيقة أننا نتأثر بشكل مباشر بهذا الصراع وعواقبه".

https://sputnikarabic.ae/20240116/وزير-الخارجية-السعودي-لا-نرى-أدلة-على-أن-الأهداف-الإسرائيلية-في-غزة-قريبة-التحقيق-1085057977.html

https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-صندوق-الاستثمار-الفلسطيني-إعادة-إعمار-غزة-تتكلف-15-مليار-دولار-1085122127.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم