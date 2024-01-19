https://sputnikarabic.ae/20240119/الإكوادور-تخطط-لمحاربة-الفساد-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1085163493.html
الإكوادور تخطط لمحاربة الفساد باستخدام الذكاء الاصطناعي
الإكوادور تخطط لمحاربة الفساد باستخدام الذكاء الاصطناعي
أفاد مكتب التحقيق العام في الإكوادور، اليوم الجمعة، اعتزام السلطات المحلية استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد في الوكالات الحكومية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T07:40+0000
2024-01-19T07:40+0000
2024-01-19T07:40+0000
العالم
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ونشر مكتب التحقيق العام عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "من المخطط استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الموارد عند تحليل بيانات الدخل لموظفي الحكومة". وأعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، يوم الثلاثاء الماضي، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في مدن وسجون عدة، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.وجاءت أعمال الشغب تلك عقب مداهمة السلطات سجونا عدة في البلاد، يوم الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.وخلال تفتيش سجن "غواياكيل"، اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الكبيرة، خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم "فيتو"، والذي يعد أخطر مجرم في البلاد.وقالت شرطة الإكوادور، يوم الثلاثاء الماضي، إن "مجرمين اختطفوا ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة، وإن تفجيرات وقعت بمدن عدة"، وذلك في اليوم التالي لإعلان الرئيس دانيال نوبوا، حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-الإكوادوري-ينشر-دباباته-على-محاور-استراتيجية-في-عاصمة-البلاد-فيديو-1084849420.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الإكوادور تخطط لمحاربة الفساد باستخدام الذكاء الاصطناعي
أفاد مكتب التحقيق العام في الإكوادور، اليوم الجمعة، اعتزام السلطات المحلية استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد في الوكالات الحكومية.
ونشر مكتب التحقيق العام عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "من المخطط استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الموارد عند تحليل بيانات الدخل لموظفي الحكومة".
وأعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، يوم الثلاثاء الماضي، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"
، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في مدن وسجون عدة، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.
وجاءت أعمال الشغب تلك عقب مداهمة السلطات سجونا عدة في البلاد، يوم الأحد الماضي، للبحث عن أسلحة وتفريق أفراد عصابات مسجونين وتوزيعهم على منشآت مختلفة.
وخلال تفتيش سجن "غواياكيل"، اكتشف مسؤولو وكالات إنفاذ القانون هروب زعيم عصابة
"لوس تشونيروس" الكبيرة، خوسيه أدولفو ماسياس بيلامار، الشهير باسم "فيتو"، والذي يعد أخطر مجرم في البلاد.
وقالت شرطة الإكوادور، يوم الثلاثاء الماضي، إن "مجرمين اختطفوا ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة، وإن تفجيرات وقعت بمدن عدة"، وذلك في اليوم التالي لإعلان الرئيس دانيال نوبوا، حالة الطوارئ.