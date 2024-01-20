https://sputnikarabic.ae/20240120/لا-مثيل-لها-قدرات-طائرة-التدريب-الروسية-ياك-152-صور-1085218029.html
لا مثيل لها.. قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك-152".. صور
لا مثيل لها.. قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك-152".. صور
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات تدريب في العالم يضم 552 طائرة من طرازات مختلفة، بعضها مخصص لتعليم أساسيات الطيران مثل "ياك - 152". 20.01.2024, سبوتنيك عربي
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وتمثل الطائرة "ياك - 152" أفضل اختيار لتنفيذ مهام التدريب الأولى على أساسيات الطيران، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتجمع هذه الطائرة بين المميزات التقنية التي يحتاجها الطيارون المبتدئون وبين مستويات الأمان العالية، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنها الطائرة الوحيدة، من فئتها، التي تم تزويدها بنظام نجاة لإنقاذ الطيار في حالة الطوارئ، وهو ما يعني أنها طائرة لا مثيل لها.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن "ياك - 152" توفر معايير احترافية في مهام التدريب الأولى التي تتناسب مع متطلبات تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية بكفاءة في المستقبل.وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني الذي تستخدمه الطائرة حاليًا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي روسي الصنع بالكامل، وتكييف الطائرة لتعتمد عليه بكفاءة وأمان.وتعتبر الطائرة "ياك - 152" نسخة مطورة من "ياك-130" وهي مزودة بنظام معلومات وتحكم موحد في قمرة القيادة.وتستخدم الطائرة نظام تدريب متكامل للمراحل الأولية من التدريب ومراحل التدريب على القتال، وهو ما يجعلها أنسب نظام تدريب لطلاب الكليات الجوية.يذكر أن القوات الجوية الروسية تصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ4 آلاف و255 طائرة حربية، بينها 809 مقاتلات و730 طائرة هجومية و453 طائرة نقل عسكري و552 طائرة تدريب و145 طائرة مهام خاصة و19 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى ألف و574 مروحية بينها 559 مروحية عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html
https://sputnikarabic.ae/20240120/استبدال-المحرك-الألماني-الموجود-على-الطائرة-ياك-152-بمحرك-روسي-1085204679.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
لا مثيل لها.. قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك-152".. صور
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات تدريب في العالم يضم 552 طائرة من طرازات مختلفة، بعضها مخصص لتعليم أساسيات الطيران مثل "ياك - 152".
وتمثل الطائرة "ياك - 152" أفضل اختيار لتنفيذ مهام التدريب الأولى على أساسيات الطيران، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
20 سبتمبر 2022, 19:02 GMT
وتجمع هذه الطائرة بين المميزات التقنية التي يحتاجها الطيارون المبتدئون وبين مستويات الأمان العالية، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنها الطائرة الوحيدة، من فئتها، التي تم تزويدها بنظام نجاة لإنقاذ الطيار في حالة الطوارئ، وهو ما يعني أنها طائرة لا مثيل لها
.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: نحو 1.5 طن.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
المعدل الزمني لتغيير مستوى الارتفاع: 10 أمتار في الثانية.
وبحسب الموقع، فإن "ياك - 152" توفر معايير احترافية في مهام التدريب الأولى التي تتناسب مع متطلبات تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية بكفاءة في المستقبل.
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني الذي تستخدمه الطائرة حاليًا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي روسي
الصنع بالكامل، وتكييف الطائرة لتعتمد عليه بكفاءة وأمان.
وتعتبر الطائرة "ياك - 152" نسخة مطورة من "ياك-130" وهي مزودة بنظام معلومات وتحكم موحد في قمرة القيادة.
وتستخدم الطائرة نظام تدريب متكامل للمراحل الأولية من التدريب ومراحل التدريب على القتال، وهو ما يجعلها أنسب نظام تدريب لطلاب الكليات الجوية.
يذكر أن القوات الجوية الروسية تصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ4 آلاف و255 طائرة حربية، بينها 809 مقاتلات و730 طائرة هجومية و453 طائرة نقل عسكري و552 طائرة تدريب
و145 طائرة مهام خاصة و19 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى ألف و574 مروحية بينها 559 مروحية عسكرية.