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https://sputnikarabic.ae/20240120/لا-مثيل-لها-قدرات-طائرة-التدريب-الروسية-ياك-152-صور-1085218029.html
لا مثيل لها.. قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك-152".. صور
لا مثيل لها.. قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك-152".. صور
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات تدريب في العالم يضم 552 طائرة من طرازات مختلفة، بعضها مخصص لتعليم أساسيات الطيران مثل "ياك - 152". 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T16:56+0000
2024-01-20T16:56+0000
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وتمثل الطائرة "ياك - 152" أفضل اختيار لتنفيذ مهام التدريب الأولى على أساسيات الطيران، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتجمع هذه الطائرة بين المميزات التقنية التي يحتاجها الطيارون المبتدئون وبين مستويات الأمان العالية، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنها الطائرة الوحيدة، من فئتها، التي تم تزويدها بنظام نجاة لإنقاذ الطيار في حالة الطوارئ، وهو ما يعني أنها طائرة لا مثيل لها.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن "ياك - 152" توفر معايير احترافية في مهام التدريب الأولى التي تتناسب مع متطلبات تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية بكفاءة في المستقبل.وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني الذي تستخدمه الطائرة حاليًا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي روسي الصنع بالكامل، وتكييف الطائرة لتعتمد عليه بكفاءة وأمان.وتعتبر الطائرة "ياك - 152" نسخة مطورة من "ياك-130" وهي مزودة بنظام معلومات وتحكم موحد في قمرة القيادة.وتستخدم الطائرة نظام تدريب متكامل للمراحل الأولية من التدريب ومراحل التدريب على القتال، وهو ما يجعلها أنسب نظام تدريب لطلاب الكليات الجوية.يذكر أن القوات الجوية الروسية تصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ4 آلاف و255 طائرة حربية، بينها 809 مقاتلات و730 طائرة هجومية و453 طائرة نقل عسكري و552 طائرة تدريب و145 طائرة مهام خاصة و19 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى ألف و574 مروحية بينها 559 مروحية عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html
https://sputnikarabic.ae/20240120/استبدال-المحرك-الألماني-الموجود-على-الطائرة-ياك-152-بمحرك-روسي-1085204679.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

لا مثيل لها.. قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك-152".. صور

16:56 GMT 20.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات تدريب في العالم يضم 552 طائرة من طرازات مختلفة، بعضها مخصص لتعليم أساسيات الطيران مثل "ياك - 152".
وتمثل الطائرة "ياك - 152" أفضل اختيار لتنفيذ مهام التدريب الأولى على أساسيات الطيران، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
يمكنها تنفيذ مهام قتالية... معلومات عن طائرة التدريب الروسية "ياك - 130"
20 سبتمبر 2022, 19:02 GMT
وتجمع هذه الطائرة بين المميزات التقنية التي يحتاجها الطيارون المبتدئون وبين مستويات الأمان العالية، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنها الطائرة الوحيدة، من فئتها، التي تم تزويدها بنظام نجاة لإنقاذ الطيار في حالة الطوارئ، وهو ما يعني أنها طائرة لا مثيل لها.

المواصفات الفنية

وزن الإقلاع بكامل الحمولة: نحو 1.5 طن.
أقصى مدى طيران: 1500 كم.
أقصى سرعة: 500 كم/ ساعة.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
المعدل الزمني لتغيير مستوى الارتفاع: 10 أمتار في الثانية.
وبحسب الموقع، فإن "ياك - 152" توفر معايير احترافية في مهام التدريب الأولى التي تتناسب مع متطلبات تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية بكفاءة في المستقبل.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
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طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
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طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
2/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
3/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
4/5
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
5/5
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني الذي تستخدمه الطائرة حاليًا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي روسي الصنع بالكامل، وتكييف الطائرة لتعتمد عليه بكفاءة وأمان.
وتعتبر الطائرة "ياك - 152" نسخة مطورة من "ياك-130" وهي مزودة بنظام معلومات وتحكم موحد في قمرة القيادة.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - طائرة تدريب ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
استبدال المحرك الألماني الموجود على الطائرة "ياك-152" بمحرك روسي
10:22 GMT
وتستخدم الطائرة نظام تدريب متكامل للمراحل الأولية من التدريب ومراحل التدريب على القتال، وهو ما يجعلها أنسب نظام تدريب لطلاب الكليات الجوية.
يذكر أن القوات الجوية الروسية تصنف في المرتبة الثانية عالميا بـ4 آلاف و255 طائرة حربية، بينها 809 مقاتلات و730 طائرة هجومية و453 طائرة نقل عسكري و552 طائرة تدريب و145 طائرة مهام خاصة و19 طائرة تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى ألف و574 مروحية بينها 559 مروحية عسكرية.
© Sputnikأول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
أول طائرة روسية (سوفيتية) الصنع تنتمي إلى جيل المقاتلات الرابع
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