https://sputnikarabic.ae/20230724/ما-هي-أضخم-5-قوات-جوية-عربية-في-2023-1079360288.html

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T16:48+0000

2023-07-24T16:48+0000

2023-07-24T16:48+0000

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وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.القوات الجوية المصريةتصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة رقم 8 عالميا وتمثل أضخم قوة جوية عربية بعدد طائرات يقدر بألف و69 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات المصرية تضم 92 مروحية هجومية تجعل مصر في المرتبة رقم 7 عالميا فيما يتعلق بحجم قوة المروحيات الهجومية التي تمتلكها كل دولة.القوات الجوية السعوديةتصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 897 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 24 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية الإماراتيةتصنف القوات الجوية الإمارتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثالثة عربيا بـ 565 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية الجزائريةتصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 20 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الرابعة عربيا بـ 547 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الجزائرية تضم 50 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية السوريةتصنف القوات الجوية السورية في المرتبة رقم 27 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 5 عربيا بـ 453 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السورية تضم 27 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 23 عالميا في هذا السلاح.ولا تمتلك سوريا طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.وتتبنى بعض الجيوش العربية استراتيجية تنويع مصادر السلاح، التي تمكنها من امتلاك طائرات غربية وشرقية في ذات الوقت، وهو ما يعد ميزة فريدة من نوعها في الحروب الحديثة، لأن ذلك يمنح طياريها كفاءة عالية في مواجهة طائرات العدو أيا كان نوعها.فعلى سبيل المثال، تمتلك بعض الجيوش العربية مقاتلات "إف - 16" و"إف - 15" الأمريكية ومقاتلات "رافال" و"تايفون" الأوروبية، في ذات الوقت الذي تمتلك فيه مقاتلات "سو - 35" و"ميغ - 29" الروسية، إضافة إلى المقاتلات الصينية.

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