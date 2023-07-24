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https://sputnikarabic.ae/20230724/ما-هي-أضخم-5-قوات-جوية-عربية-في-2023-1079360288.html
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T16:48+0000
2023-07-24T16:48+0000
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وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.القوات الجوية المصريةتصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة رقم 8 عالميا وتمثل أضخم قوة جوية عربية بعدد طائرات يقدر بألف و69 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات المصرية تضم 92 مروحية هجومية تجعل مصر في المرتبة رقم 7 عالميا فيما يتعلق بحجم قوة المروحيات الهجومية التي تمتلكها كل دولة.القوات الجوية السعوديةتصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 897 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 24 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية الإماراتيةتصنف القوات الجوية الإمارتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثالثة عربيا بـ 565 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية الجزائريةتصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 20 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الرابعة عربيا بـ 547 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الجزائرية تضم 50 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية السوريةتصنف القوات الجوية السورية في المرتبة رقم 27 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 5 عربيا بـ 453 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السورية تضم 27 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 23 عالميا في هذا السلاح.ولا تمتلك سوريا طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.وتتبنى بعض الجيوش العربية استراتيجية تنويع مصادر السلاح، التي تمكنها من امتلاك طائرات غربية وشرقية في ذات الوقت، وهو ما يعد ميزة فريدة من نوعها في الحروب الحديثة، لأن ذلك يمنح طياريها كفاءة عالية في مواجهة طائرات العدو أيا كان نوعها.فعلى سبيل المثال، تمتلك بعض الجيوش العربية مقاتلات "إف - 16" و"إف - 15" الأمريكية ومقاتلات "رافال" و"تايفون" الأوروبية، في ذات الوقت الذي تمتلك فيه مقاتلات "سو - 35" و"ميغ - 29" الروسية، إضافة إلى المقاتلات الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20210408/بعد-ظهورها-بـ-نسور-النيل-معلومات-عن-مقاتلات-ميغ---29-التي-يستخدمها-الجيش-المصري-1048617234.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/ما-هي-أقوى-الجيوش-العربية-وترتيبها-العالمي-في-2023؟-1077645805.html
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https://sputnikarabic.ae/20230704/صفقة-طائرات-محتملة-للسعودية-والإمارات-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-للدولتين-في-2023-1078729427.html
https://sputnikarabic.ae/20230216/تشيك-ميت-الروسية-مقاتلة-حربية-خارقة-يمكن-تصنيعها-في-الشرق-الأوسط-1073607167.html
https://sputnikarabic.ae/20230705/ما-هي-قدرات-الجيش-السوري-قبيل-انطلاق-تدريباته-المشتركة-مع-نظيره-الروسي-1078750890.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, أخبار سوريا اليوم

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

16:48 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ميغ-29" من فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي" خلال عرض للطيارين في إطار افتتاح المنتدى الدولي "أرميا 2018" (الجيش 2018" في كوبينكا، ضواحي موسكو
طائرات ميغ-29 من فرقة الاستعراض الجوي ستريجي خلال عرض للطيارين في إطار افتتاح المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا، ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
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تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم.
وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.
طائرة ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2021
بعد ظهورها بـ "نسور النيل"... معلومات عن مقاتلات "ميغ - 29" التي يستخدمها الجيش المصري
8 أبريل 2021, 11:27 GMT

القوات الجوية المصرية

تصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة رقم 8 عالميا وتمثل أضخم قوة جوية عربية بعدد طائرات يقدر بألف و69 طائرة حربية تضم:
245 مقاتلة… المرتبة الـ 10 عالميا.
88 طائرة هجومية… المرتبة الـ 8 عالميا.
59 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 12 عالميا.
341 طائرة تدريب… المرتبة الـ 7 عالميا.
11 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 22 عالميا.
325 مروحية عسكرية… المرتبة الـ 10 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات المصرية تضم 92 مروحية هجومية تجعل مصر في المرتبة رقم 7 عالميا فيما يتعلق بحجم قوة المروحيات الهجومية التي تمتلكها كل دولة.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
ما هي أقوى الجيوش العربية وترتيبها العالمي في 2023؟
1 يونيو, 13:33 GMT

القوات الجوية السعودية

تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 897 طائرة حربية تضم:
283 مقاتلة… المرتبة الـ 9 عالميا.
81 طائرة هجومية… المرتبة الـ 10 عالميا.
49 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 16 عالميا.
190 طائرة تدريب… المرتبة الـ 15 عالميا.
14 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 20 عالميا.
22 طائرة تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 2 عالميا.
258 مروحية… المرتبة الـ 15 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 24 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.
طائرات حربية سعودية - القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
بمشاركة "بي-1 لانسر" و"إف- 15".. تمرين مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية
10 يونيو, 16:36 GMT

القوات الجوية الإماراتية

تصنف القوات الجوية الإمارتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثالثة عربيا بـ 565 طائرة حربية تضم:
99 مقاتلة… المرتبة الـ 22 عالميا.
20 طائرة هجومية… المرتبة الـ 30 عالميا.
39 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 21 عالميا.
157 طائرة تدريب… المرتبة الـ 19 عالميا.
25 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 12 عالميا.
3 طائرات تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 11 عالميا.
222 مروحية… المرتبة الـ 17 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا في هذا السلاح.
مقاتلات تايفون سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
صفقة طائرات محتملة للسعودية والإمارات... ما هي قدرات القوات الجوية للدولتين في 2023؟
4 يوليو, 14:44 GMT

القوات الجوية الجزائرية

تصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 20 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الرابعة عربيا بـ 547 طائرة حربية تضم:
90 مقاتلة… المرتبة الـ 25 عالميا.
22 طائرة هجومية… المرتبة الـ 27 عالميا.
60 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 11 عالميا.
87 طائرة تدريب… المرتبة الـ 32 عالميا.
10 طائرات مهام خاصة… المرتبة الـ 23 عالميا.
5 طائرات تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 9 عالميا.
273 مروحية… المرتبة الـ 13 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الجزائرية تضم 50 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا في هذا السلاح.
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
"تشيك ميت" الروسية... مقاتلة حربية خارقة يمكن تصنيعها في الشرق الأوسط
16 فبراير, 13:11 GMT

القوات الجوية السورية

تصنف القوات الجوية السورية في المرتبة رقم 27 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 5 عربيا بـ 453 طائرة حربية تضم:
208 مقاتلات… المرتبة الـ 14 عالميا.
18 طائرة هجومية… المرتبة الـ 31 عالميا.
5 طائرات نقل عسكري… المرتبة الـ 47 عالميا.
67 طائرة تدريب… المرتبة الـ 41 عالميا.
153 مروحية… المرتبة الـ 27 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السورية تضم 27 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 23 عالميا في هذا السلاح.
ولا تمتلك سوريا طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.
جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
يشارك في مناورات عسكرية مع نظيره الروسي... ما هي قدرات الجيش السوري في 2023؟
5 يوليو, 09:48 GMT
وتتبنى بعض الجيوش العربية استراتيجية تنويع مصادر السلاح، التي تمكنها من امتلاك طائرات غربية وشرقية في ذات الوقت، وهو ما يعد ميزة فريدة من نوعها في الحروب الحديثة، لأن ذلك يمنح طياريها كفاءة عالية في مواجهة طائرات العدو أيا كان نوعها.
فعلى سبيل المثال، تمتلك بعض الجيوش العربية مقاتلات "إف - 16" و"إف - 15" الأمريكية ومقاتلات "رافال" و"تايفون" الأوروبية، في ذات الوقت الذي تمتلك فيه مقاتلات "سو - 35" و"ميغ - 29" الروسية، إضافة إلى المقاتلات الصينية.
© Sputnikسو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
سو 35 الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
سو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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