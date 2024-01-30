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https://sputnikarabic.ae/20240130/القسام-تعلن-تدمير-دبابات-وسرايا-القدس-تقصف-تجمعات-ومدرعات-إسرائيلية-1085580340.html
"القسام" تعلن تدمير دبابات و"سرايا القدس" تقصف تجمعات ومدرعات إسرائيلية
"القسام" تعلن تدمير دبابات و"سرايا القدس" تقصف تجمعات ومدرعات إسرائيلية
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T14:28+0000
2024-01-30T14:28+0000
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وقالت "القسام"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب خانيونس".وأكدت "سرايا القدس"، بأن قواتها تخوض "اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة".قتال شوارع شرس بين "القسام" والجيش الإسرائيلي ودبابات محترقة في كل مكان... فيديووأشارت إلى أنه تم قصف "تجمع لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240125/كاميرا-للجيش-الإسرائيلي-بيد-القسام-تكشف-عن-تفاصيل-من-كارثة-المغازي-فيديو-1085395947.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة

"القسام" تعلن تدمير دبابات و"سرايا القدس" تقصف تجمعات ومدرعات إسرائيلية

14:28 GMT 30.01.2024
© Photo / t.me/qassambrigadesمشاهد نشرتها "القسام" لتدمير دبابة إسرائيلية
مشاهد نشرتها القسام لتدمير دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Photo / t.me/qassambrigades
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، في محاور عدة في قطاع غزة.
وقالت "القسام"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت في بيان لاحق: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9"، بالقرب من مفترق الصناعة وسط مدينة غزة".

وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب خانيونس".

وأردفت، بالقول: "استهدفنا بقذائف الـ"RPG" دبابتي "ميركافاه" صهيونيتين وجرافة عسكرية من نوع "D9" في محور التقدم جنوب غرب مدينة خانيونس".

وأكدت "سرايا القدس"، بأن قواتها تخوض "اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة".
قتال شوارع شرس بين "القسام" والجيش الإسرائيلي ودبابات محترقة في كل مكان... فيديو
وأشارت إلى أنه تم قصف "تجمع لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".
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كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
"من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديو
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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