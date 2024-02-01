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https://sputnikarabic.ae/20240201/المفوضية-الأوروبية-سنزود-كييف-بالصواريخ-والدبابات-ومليون-قذيفة-حتى-نهاية-العام-1085655574.html
المفوضية الأوروبية: سنزود كييف بالصواريخ والدبابات و"مليون قذيفة" حتى نهاية العام
المفوضية الأوروبية: سنزود كييف بالصواريخ والدبابات و"مليون قذيفة" حتى نهاية العام
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تعهد المفوضية الأوروبية بتسليم المزيد من المعدات... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T16:02+0000
2024-02-01T16:02+0000
المفوضية الأوروبية
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وأوضحت فون دير لاين: "لقد وصل دعمنا العسكري لكييف بالفعل إلى مستوى غير مسبوق قدره 28 مليار دولار، وسوف نوفر المزيد من الدبابات والمروحيات والدفاعات الجوية والصواريخ، وبالطبع المزيد من القذائف، وقد زادت الصناعة العسكرية في الاتحاد الأوروبي بالفعل من الإنتاج بنسبة 40%، وسنوقع عقودا في الأسابيع المقبلة".وفي 1 فبراير، أفيد أن الامتثال للمعايير الديمقراطية سيكون شرطا أساسيا لتقديم المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا للسنوات الأربع المقبلة.وأفاد رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بأن جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل اتفقوا على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا.وأدان السياسي الفرنسي زعيم حركة الوطنيين، فلوريان فيليبوت، قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق، تحدثت أوكرانيا عن نية الغرب إجبار كييف على الاستسلام.اقرأ أيضا: برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيااقرأ أيضا: تصويت.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟
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المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا, العالم
المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا, العالم

المفوضية الأوروبية: سنزود كييف بالصواريخ والدبابات و"مليون قذيفة" حتى نهاية العام

16:02 GMT 01.02.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تعهد المفوضية الأوروبية بتسليم المزيد من المعدات العسكرية لكييف، وذلك ليس قبل نهاية هذا العام.
وأوضحت فون دير لاين: "لقد وصل دعمنا العسكري لكييف بالفعل إلى مستوى غير مسبوق قدره 28 مليار دولار، وسوف نوفر المزيد من الدبابات والمروحيات والدفاعات الجوية والصواريخ، وبالطبع المزيد من القذائف، وقد زادت الصناعة العسكرية في الاتحاد الأوروبي بالفعل من الإنتاج بنسبة 40%، وسنوقع عقودا في الأسابيع المقبلة".

وأضافت فون دير لاين أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيزود أوكرانيا بـ500 ألف قذيفة بحلول

مارس/ آذار، وبحلول نهاية العام سيضاعف هذا الرقم.

وفي 1 فبراير، أفيد أن الامتثال للمعايير الديمقراطية سيكون شرطا أساسيا لتقديم المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا للسنوات الأربع المقبلة.
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وأفاد رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بأن جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل اتفقوا على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا.
وأدان السياسي الفرنسي زعيم حركة الوطنيين، فلوريان فيليبوت، قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق، تحدثت أوكرانيا عن نية الغرب إجبار كييف على الاستسلام.
اقرأ أيضا: برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا
اقرأ أيضا: تصويت.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟
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