https://sputnikarabic.ae/20240202/الرد-الأمريكي-على-ضرب-البرج-22-جاهز-حرب-الظل-بدأت-وهذه-هي-الأهداف-1085666889.html

الرد الأمريكي على ضرب "البرج 22" جاهز... "حرب الظل" بدأت وهذه هي الأهداف

الرد الأمريكي على ضرب "البرج 22" جاهز... "حرب الظل" بدأت وهذه هي الأهداف

ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف مواقع في دولتين عربيتين، نهاية هذا الأسبوع، وذلك ردًا على ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T08:42+0000

2024-02-02T08:42+0000

2024-02-02T08:42+0000

رصد عسكري

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الأهداف التي سيتم ضربها تكون تابعة للقوات الإيرانية، وسوف تكون الضربات على شكل "مراحل متعددة".وبحسب المصادر، فإن "حرب الظل" الأمريكية مع إيران "تهدد بالتحول إلى صراع مباشر" في المنطقة، حيث خاضت واشنطن وطهران "حرب ظل في المنطقة" باتباع قاعدة يفهمها الطرفان "إذا ضربتنا، فسنرد عليك، على الأقل بالقوة نفسها".وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من استعداد إدارة بايدن للانتقام، إلا أن حسابات الخصمين القديمين قد تغيرت، ولا يبدو أن واشنطن أو طهران تسعيان إلى مواجهة عسكرية مباشرة".وصرّح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية، وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.وكانت "كتائب حزب الله" العراقية قد أعلنت، يوم 30 يناير/ كانون الثاني، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.وقالت الكتائب العراقية، في بيان رسمي: "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة

https://sputnikarabic.ae/20240201/أوستن-أمريكا-لن-تتسامح-مع-الهجمات-على-جيشها-1085656306.html

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