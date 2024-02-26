https://sputnikarabic.ae/20240226/أسرع-لاعب-في-تاريخ-كرة-القدم-1086416413.html

أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم

أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم

سبوتنيك عربي

ما زالت سرعة لاعبي كرة القدم تلعب دورا كبيرا في حسم بعض المباريات على الرغم من التطور التكتيكي الكبير الذي يواكب هذه الرياضة، والذي خلق أدوارا كبيرة للاعبين. 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T09:49+0000

2024-02-26T09:49+0000

2024-02-26T09:49+0000

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على الرغم من التطور التكتيكي والخطط في هذه اللعبة، فإن عشاقها لا يزالون مهتمين بمتابعة بعض اللاعبين، إما لإماكنياتهم الفردية أو للأسعار الخيالية التي وصل لها بعضهم أو الذين يتمتعون بمواهب جسدية قوية كالسرعة، والتي باتت تقيد بالخطط التكتيكية التي يفرضها بعض المدربين على لاعبيهم.أصبحت اللياقة البدنية للاعبين الآن أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضعة عقود فقط، وكذلك معداتهم، كما أن قوة التحمل والكتلة البدنية والسرعة لدى معظم صانعي الألعاب أعلى، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التقنيات الحديثة دخلت أيضًا إلى كرة القدم، حتى أن سرعة الكرة أصبحت تتحرك بشكل مختلف.ولا يقتصر أمر السرعة في كرة القدم على سرعة اللاعب بالجري والركض بمفرده، بل يجب أن يكون اللاعب سريعاً في الركض أثناء استحواذه على الكرة أيضاً، وهذا الأمر هو الذي يُميز أكبر الفِرق والأندية في العالم، إذ يمتاز لاعبو هذه الفِرق بقدرتهم على الجري والركض بشكلٍ سريع أثناء امتلاك الكرة.وتساعد نوعية من التمارين الخاصة على زيادة سرعة وتسارع اللاعبيين، حيث تعتبر قدرة اللاعب على تغيير وزيادة سرعته من الأمور المهمة في كرة القدم، حيث يمكّنه هذا الأمر من تغيير سرعته بكفاءة أكبر، ويمكن ممارسة تمرين زيادة سرعة اللاعب من خلال البدء بالهرولة والجري أولاً بشكل خفيف لمسافة ستة أمتار ونصف تقريباً، ثم البدء في زيادة سرعة الركض ثم تخفيف سرعة الجري والتباطؤ أولاً بأول.كما يوجد بعض من العوامل التي تؤثر على سرعة اللاعب، وأهمها، البنية الجسدية، حيث تتأثر سرعة اللاعب بالقوة العامّة لعضلات جسده، ففي حال كانت قوة اللاعب العضلية ضعيفة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سرعته في كرة القدم.كما يؤثر أسلوب الجري الذي يركض به لاعب كرة القدم على سرعته في الملعب، حيث يجب أن تلامس أصابع قدميه أرض الملعب بالإضافة إلى وضع ذراعيه على جانبي جسده، فضلاً على قيامه بحني الجزء العلوي من جسده إلى الأمام بنسبة قليلة.ويلعب النظام الغذائي الذي يتبعه اللاعب دوراً بارزاً في التأثير على سرعته.كما تؤثر المرونة على سرعة اللاعب، حيث يمكن أن يعطي الجسم المرن اللاعب الأفضلية من حيث سرعته على أرض الملعب. أسرع 10 لاعبين في كرة القدمالمركز الأول: سفين بوتمانالسرعة القصوى: 39.21 كم/ساعةالمدافع الهولندي هو أسرع لاعب كرة قدم في التاريخ، في عصرنا، حيث أصبحت التكنولوجيا كافية لقياس سرعة اللاعبين خلال المباراة.صحيح أن المصادر لا تحدد في أي لحظة وصل بوتمان إلى سرعته القصوى ومن المحتمل جدًا أنه أثناء اللعب في ليل، عندما حاول سفين مجاراة الفرنسي كيليان مبابي، ويبدو أنه نجح.والآن يدافع بوتمان البالغ من العمر 24 عامًا عن ألوان نيوكاسل الإنجليزي.المركز الثاني: داروين نونيزالسرعة القصوى: 38.0 كم/ساعةكان نونيز باستمرار منذ انضمامه إلى ليفربول اللاعب صاحب أسرع سرعة لأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم جولة/مباراة، محققا سرعة جنونية تبلغ 38 كم / ساعة في مباراة ضد وست هام في أكتوبر 2022. وفي ذلك اللقاء، بالمناسبة، سجل الأوروغواياني هدف الفوز.على الرغم من أنه حتى قبل تسجيله الرقم القياسي، قضى نونيز الموسم باعتباره أسرع لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/23 - وكان المهاجم قد سجل سرعة وصلت لـ 36.7 كم / ساعة، وهو ما سيسمح له بالوصول إلى المركز الثاني في ترتيب أسرع اللاعبين.المركز الثالث: كيليان مبابيالسرعة القصوى: 37.9 كم/ساعةيبلغ متوسط ​​سرعة يوسين بولت في سباق 100 متر 37.76 كم/ساعة، وهو أقل ببضعة أجزاء من المئة من أفضل نتيجة للفرنسي. نعم، فقد وصلت سرعة الجامايكي إلى 45 كم/ساعة، لكن مبابي ليس عدّاءً محترفًا.بينما يبلغ كيليان 24 عامًا، وهو يعيش ذروة مسيرته الكروية، ولا تزال قدراته الطبيعية وتقنياته جيدة، بالإضافة إلى ذلك، اكتسب لاعب كرة القدم الفرنسي الخبرة، وقراءة اللعبة وتخلص من الأنانية غير الضرورية على الميدان، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن إمكانية انتقاله من فريقه الباريسي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.المركز الرابع: غاريث بيلالسرعة القصوى: 36.9 كم/ساعةاللاعب الوحيد في العشرة الأوائل الذي اعتزل منذ عام 2018، ظلت الثنائية في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول واحدة من الأمور القليلة المفيدة التي قام بها الويلزي لفريقه السابق ريال مدريد.في عام 2022، قضى بيل موسمًا في أمريكا، حيث يمكنه ممارسة لعبته المفضلة لعبة الغولف إلى جانب كرة القدم، وبعد كأس العالم في قطر قرر الاعتزال، وكان من الواضح من الويلزي أنه لم يستمتع بكرة القدم لفترة طويلة.المركز الخامس: ميخائيل مودريكالسرعة القصوى: 36.63 كم/ساعةفي غضون بضعة أشهر فقط كجزء من تشيلسي اللندني، تمكن مودريك من تسجيل رقم قياسي في السرعة بين لاعبي البلوز، حيث وصلت سرعته إلى 36.63 كم / ساعة: الرقم القياسي الذي سجله داروين نونيز، الذي يظل أسرع لاعب في البطولة الإنجليزية، هو بالطبع، بعيدا، ولكن مثيرة للإعجاب.يتحسن مودريك مع كل مباراة للنادي الإنجليزي، وكان من الصعب توقع روعة فورية من الوافد الجديد في مثل هذه الفترة من الأزمة. في الموسم المقبل، من المرجح أن يبقى الأوكراني مع النادي بدون كؤوس أوروبية، لكن الجناح يبلغ من العمر 22 عامًا فقط و سيظل لديه الوقت لإعلان نفسه أكثر من مرة، وربما حتى تحديث العديد من سجلات السرعة.المركز السادس: عثمان ديمبيليالسرعة القصوى: 36.60 كم/ساعةتميز الجناح بأسلوبه الفني وسرعته في رين، ثم أثناء لعبه في بوروسيا دورتموند أصبح أحد أغلى الانتقالات في تاريخ برشلونة. لفترة طويلة، لم ينجح الفرنسي تمامًا في إسبانيا، ولكن في موسم 2021/22 بدأ اللعب أخيرًا، ليصبح أفضل مساهم في صناعة الأهداف في الدوري الأسباني وبدا وكأنه قائد حقيقي للنادي.عثمان يبلغ من العمر 25 عامًا، وهذا هو ذروة مسيرته الكروية .المركز السابع: أداما تراوريالسرعة القصوى: 36.6 كم/ساعةلا يفاجئ الإسباني بسرعته بقدر ما يفاجئه بكتلة عضلاته - فقد تشكلت صورة العداء الهزيل بالفعل في الوعي العام، وبالتالي تبدو العضلة ذات الرأسين لتراوري والتي وصلت لسرعة 36.6 كم / ساعة أمرا غير عادي.حصل أداما على اهتمام موطنه برشلونة الموسم الماضي، ومع ذلك، لم يتمكن الخريج من الحصول على موطئ قدم في الفريق الأول لبرشلونة بعد إعارة لمدة عام واحد، عاد الإسباني إلى ولفرهامبتون، الذي يقاتل معه من أجل البقاء في الدوري الممتاز.ربما لم يعد أداما أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الانتقالات الأخيرة، لكن ليس هناك شك في أن أفضل سجل في الدوري سيستمر في التحسن.المركز الثامن: رافائيل لياوالسرعة القصوى: 36.5 كم/ساعةغالبًا ما يتلقى لياو انتقادات من مشجعي ميلان، فغالبًا ما يسيء اللاعب المراوغة، لكن من الصعب إنكار أن رافائيل موهوب جسديًا بشكل مذهل - ما زلنا بحاجة للبحث عن مثل هؤلاء اللاعبين السريعين، وإلى جانب ذلك، هناك هو شعور بأن البرتغالي بالتأكيد لن يضيع على الأقل في بطولة أوروبا.يبلغ عمر اللاعب 23 عامًا فقط، لكنه بالفعل بطل وأفضل لاعب كرة قدم لهذا العام في إيطاليا، وكذلك اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الإيطالي في موسم 2021/22. وأيضا واحد من أسرع 10 لاعبي كرة قدم في التاريخ.بالمناسبة، سجل لياو أيضًا أحد أسرع الأهداف في الدوري الإيطالي، أمام ساسولو في عام 2021.المركز التاسع: فيديريكو فالفيرديالسرعة القصوى: 36.3 كم/ساعةيتميز فالفيردي بالسرعة الهائلة بالنسبة للاعب خط الوسط المركزي، نعم، يمكن للأوروغوياني أن يلعب على الجهة اليمنى، لكنه لا يزال في كثير من الأحيان يذهب إلى منتصف الملعب. فيديريكو هو اللاعب الوحيد في دوره الذي وصل إلى المراكز العشرة الأولى من حيث السرعة.لقد كان فالفيردي بالفعل في نظام ريال مدريد لمدة سبع سنوات، ولكن في السنوات القليلة الأولى لم يصل إلى الفريق الأول وذهب على سبيل الإعارة، إما إلى كاستيا أو إلى ديبورتيفو. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الأوروغوياني لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه للنادي الملكي.المركز العاشر: ألفونسو ديفيزالسرعة القصوى: 36.21 كم/ساعةيعد ظهير بايرن البالغ من العمر 22 عامًا واحدًا من أكثر اللاعبين موهبة وأسرع اللاعبين في جيله: فالكندي يتمتع بالتقنية والمرونة والكفاءة، والأهم من ذلك، أنه سريع بشكل مذهل سواء مع الكرة أو بدونها. أصبح ديفيس أول كندي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا، وفي عام 2022 قاد كندا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986.ليس هناك شك تقريبًا في أن ديفيس سيقوم بتحديث سجل السرعة الخاص به عدة مرات، ولكن أفضل نتيجة له ​​حتى الآن هي 36.21 كم/ساعة.

https://sputnikarabic.ae/20240222/أغلى-صفقة-في-تاريخ-كرة-القدم-1086304302.html

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