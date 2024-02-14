https://sputnikarabic.ae/20240214/اللاعبون-الأعلى-أجرا-في-كرة-القدم-1086070207.html

اللاعبون الأعلى أجرا في كرة القدم

اللاعبون الأعلى أجرا في كرة القدم

لقد غيرت التعاقدات المذهلة من الأندية السعودية وانتقال ليونيل ميسي المفاجئ إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم عالم كرة القدم هذا العام. لكن الزعماء التقليديين ... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T14:39+0000

2024-02-14T14:39+0000

2024-02-14T14:39+0000

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سنتعرف في هذا المقال على أعلى 10 رواتب للاعبي كرة القدم في 2024.عاد كريستيانو رونالدو، الذي تصدر قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في عام 2021، إلى المركز الأول مرة أخرى بدخل إجمالي متوقع قدره 260 مليون دولار، وكان قراره بالانتقال إلى النصر في وقت سابق بعد الانقسام المرير مع مانشستر يونايتد بمثابة البداية فعليًا هجرة لاعبي كرة القدم إلى السعودية. ومن المتوقع أن يحصل رونالدو على 200 مليون دولار هذا الموسم، لكن عقده يتضمن راتبًا أساسيًا بالإضافة إلى مكافآت من خلال الاتفاقيات التجارية التي ييسرها للنادي. ويعتقد أن النصر اشترى بعض حقوق صور لاعب كرة القدم، ومع ذلك، لا يزال لدى رونالدو مجموعة مربحة من عقود الرعاية (بما في ذلك نايكي وجاكوب وشركاه)، مما يجلب له ما يقرب من 60 مليون دولار سنويًا.لجذب الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عامًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، وافق إنتر ميامي على توقيع ميسي على اتفاق يقال إنه يتضمن حصة من الإيرادات من شركاء الدوري (أديداس وآبل تي في)، بالإضافة إلى خيار شراء حصة في النادي. عند الانتهاء من مهنة لاعب كرة القدم. إلى جانب الدخل السنوي غير الرياضي البالغ 70 مليون دولار، والذي زاد بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 وانتقالها إلى الولايات المتحدة، يحتل ميسي المركز الثاني في التصنيف بإجمالي دخل متوقع قدره 135 مليون دولار، مما يجعل ميسي أول لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، يدخل ترتيب العشرة الأوائل بعد ديفيد بيكهام عام 2012.يعتمد تصنيف لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا على مقارنة إجمالي أرباح اللاعبين المجمعة في موسم 2023-2024. يشمل الدخل المؤهل الرواتب الأساسية والمكافآت، وفي بعض الحالات، الأرباح من حقوق الصورة، بالإضافة إلى الدخل خارج الملعب، كالدخل السنوي من التأييد والترخيص والظهور والتذكارات والأعمال التجارية التي يكون للرياضي حصة كبيرة فيها. عند تقييم دخل لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عندما يدعم النادي أو رعاة الدوري عقودهم، يتم أخذ هذه التكلفة في الاعتبار عند تقييم أرباحهم من الأنشطة الرياضية.أعلى 10 رواتب للاعبي كرة القدم عام 20241- كريستيانو رونالدو، 260 مليون دولارالعمر : 38 سنةالنادي : النصر السعوديالجنسية : البرتغالإيراداته المالية في الرياضة : 200 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة : 60 مليون دولاراستثمر السعوديون رونالدو في اغراض الدعاية، ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو مخصص لليوم الوطني السعودي، ظهر فيه اللاعب بالزي السعودي التقليدي. كما ظهر رونالدو في فيديو لمباراة الملاكمة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو في الرياض. يواصل لاعب كرة القدم الحفاظ على العلاقات مع شركائه الإعلانيين، فعلى مدار الشهرين الماضيين، ظهرت منشورات إعلانية لـ Clear وHerbalife وBinance وما إلى ذلك على حسابه على Instagram.2- ليونيل ميسي، 135 مليون دولارالعمر: 36 سنةالنادي : إنتر ميامي الأمريكيالجنسية : الارجنتينإيراداته المالية في الرياضة: 65 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة : 70 مليونأدى "تأثير ميسي" إلى زيادة الطلب على التذاكر وزيادة الأسعار ليس فقط لمباريات إنتر ميامي، بل لجميع أندية الدوري الأمريكي. في مباراة أكتوبر/تشرين الأول ضد ميامي التي غاب عنها نجمها بسبب الإصابة، اجتذب فريق شيكاغو فاير حشدًا قياسيًا للنادي بلغ 62124 مشجعًا في سولدجر فيلد وحقق إيرادات تتراوح بين 7 ملايين و10 ملايين دولار، وهو أكثر من إجمالي الدخل ، لجميع مبارايات النادي على أرضه لهذا الموسم. . وقد ظهر وصول ميسي إلى الولايات المتحدة أيضًا في الفيلم الوثائقي الذي تم إصداره مؤخرًا على Apple TV+ Messi Meets America,.3- نيمار، 112 مليون دولارالعمر : 31 سنةالنادي : الهلال السعوديالجنسية : البرازيلإيراداته المالية في الرياضة: 80 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: 32 مليون دولارلقد أصبح شهر أكتوبر الماضي بالفعل شهرًا تاريخيًا بالنسبة لنيمار، فقد سجل هدفه الأول لنادي الهلال الجديد (المملكة العربية السعودية) وأصبح والدًا لطفله الثاني. خارج ملعب كرة القدم، يواصل لاعب كرة القدم المشاركة بنشاط في الإعلانات - كما كان من قبل، رعاته هي شركات مثل بوما، كونامي وريد بول. وفي الآونة الأخيرة، أعلن نيمار عن تعاونه مع مزرعة تربية الخيول البرتغالية Team Campline.4- كيليان مبابي، 110 ملايين دولارالعمر : 24النادي : باريس سان جيرمان الفرنسيالجنسية : فرنساإيراداته المالية في الرياضة: 90 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: 20 مليون دولارأدى قرار مبابي بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان قبل بداية موسم الدوري الفرنسي الجديد إلى خلافه مع إدارة باريس سان جيرمان، حتى أن النادي استبعد اللاعب من الجولة التحضيرية للموسم الجديد في اليابان. وتحسنت العلاقات بين الجانبين إلى حد ما، لكن هناك شائعات متزايدة بأن مبابي يخطط لتحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد. ويقال إن النادي الإسباني، الذي حاول التعاقد مع مبابي في الماضي، يخطط لتقديم صفقة جديدة في الصيف المقبل.5- كريم بنزيمة، 106 مليون دولارالعمر : 35 سنةالنادي : الاتحاد السعوديالجنسية : فرنساإيراداته المالية في الرياضة: 100 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: 6 مليون دولارربما يكون بنزيما قد حذى حذو زميله السابق في ريال مدريد رونالدو في السعودية، ولكن عندما سُئل عن صفقة الانتقال، أوضح الفائز بالكرة الذهبية أن السبب شخصي أكثر: "من المهم بالنسبة لي أن أعيش في بلد مسلم، وأوضح بنزيمة للصحفيين في الصيف "بلد أشعر فيه أن الناس من حولي يشاركونني آرائي" . "هذه الخطوة ستسمح لي ببدء حياة جديدة." أنا أتطلع إلى هذه الخطوة."6- إيرلينج هالاند، 58 مليون دولارالعمر : 23 سنةالنادي : مانشستر سيتي الإنجليزيالجنسية : النرويجإيراداته المالية في الرياضة: 46 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: 12 مليون دولارسجل هالاند إجمالي 52 هدفا الموسم الماضي، محطما الرقم القياسي للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد لفت نجاحه السريع انتباه ريال مدريد، مما دفع مانشستر سيتي إلى استئناف المحادثات مع النجم البالغ من العمر 23 عامًا على الرغم من أنه لا يزال أمامه أربع سنوات على عقده. أبرم هالاند أيضًا صفقة مربحة مع شركة Nike وظهر على غلاف EA Sports FC 2024، وهي لعبة فيديو تم تغيير علامتها التجارية بعد انتهاء شراكة EA مع FIFA.7- محمد صلاح، 53 مليون دولارالعمر : 31 سنةالنادي : ليفربول الإنجليزيالجنسية : مصرإيراداته المالية في الرياضة: 35 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: 18 مليون دولاركاد محمد صلاح أن يصبح أغلى لاعب كرة قدم في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبعض التقارير، أراد الاتحاد شراء اللاعب مقابل 190 مليون دولار، لكن ليفربول رفض الصفقة، وسيظل صلاح يظهر في ملعب أنفيلد في المستقبل المنظور. كما أطلق لاعب كرة القدم حذاءً مميزاً مع شركة أديداس وكان موضوع دراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال في الولة الأخيرة من مفاوضات العقد.8- ساديو ماني، 52 مليون دولارالعمر : 31 سنةالنادي : النصر السعوديالجنسية : السنغالإيراداته المالية في الرياضة:: 48 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: : 4 ملايين دولارأصبح ماني أحد أنجح لاعبي كرة القدم في تاريخ السنغال، حيث قاد منتخب البلاد برصيد 37 هدفًا في مسيرته. لقد حقق نجاحًا مماثلاً في مسيرته مع الأندية، حيث تقاسم الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز 2018/19 مع زميله السابق في ليفربول صلاح. قبل عامين، وقع ماني عقدًا طويل الأمد مع نيو بالانس.9- كيفن دي بروين، 39 مليون دولارالعمر : 32 سنةالنادي : مانشستر سيتي الإنجليزيالجنسية : بلجيكاإيراداته المالية في الرياضة: 35 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: : 4 ملايين دولاروفي مارس، وقع دي بروين عقدًا مع ماكدونالدز سيكون بموجبه وجه الشركة في بلجيكا. ومع ذلك، سيتعين على المشجعين الذين يريدون رؤيته على أرض الملعب الانتظار. ويغيب دي بروين عن تشكيلة مانشستر سيتي منذ بداية الموسم، حيث يتعافى من جراحة في أوتار الركبة، مما قد يؤدي إلى غيابه عن جميع المباريات خلال الأشهر الخمسة المقبلة.10- هاري كين، 36 مليون دولارالعمر : 30 سنةالنادي : بايرن ميونيخ الألمانيالجنسية : إنجلتراإيراداته المالية في الرياضة: 26 مليون دولارإيراداته المالية خارج الرياضة: : 10 مليون دولارسيتعين على كين أن يضع حلمه في أن يصبح لاعبا في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، معلقًا لبضع سنوات أخرى، حيث وقع نجم توتنهام هوتسبير السابق عقدًا لمدة أربع سنوات مع بايرن ميونيخ هذا الصيف. وفي الوقت نفسه، يواصل توسيع محفظته من العقود الإعلانية. وقع كين عقدًا لعدة سنوات مع شركة Fanatics، ليصبح أول رياضي بريطاني يحصل على شراكة حصرية مع قسم التوقيعات والتذكارات بالشركة.

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