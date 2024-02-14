https://sputnikarabic.ae/20240214/اندلاع-حريق-في-مستودع-للنفط-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-إثر-غارة-أوكرانية-1086082354.html

اندلاع حريق في مستودع للنفط في مقاطعة كورسك الروسية إثر غارة أوكرانية

اندلاع حريق في مستودع للنفط في مقاطعة كورسك الروسية إثر غارة أوكرانية

قال حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في منطقة كورسك الروسية، في أعقاب غارة جوية أوكرانية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T23:07+0000

2024-02-14T23:07+0000

2024-02-14T23:07+0000

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سبوتنيك. وأوضح ستاروفويت، عبر تليغرام، قائلا: "اندلع حريق في مستودع للنفط في منطقة كورسك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وجميع الخدمات تعمل حاليا في مكان الحادث"، داعيا الجميع إلى التزام الهدوء.وفي وقت سابق، أفاد رئيس مجلس مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بمهاجمة طائرات أوكرانية انتحارية مركز إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه.وأوضح سينوفوز، أمس الأربعاء، في منشور على تلغرام: "هاجمت القوات الأوكرانية إنرغودار بطائرات انتحارية، وفي هذه اللحظات، وقعت ثلاث هجمات بطائرات دون طيار في مركز المدينة".وأشار سينوفوز إلى أنه يجري تقصي الحقائق والمعلومات المتعلقة بالضحايا والأضرار. وحثت القيادة السكان على البقاء يقظين وحذرين.وتقع إنرغودار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، و تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقرب من المدينة، وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث يوجد ست وحدات طاقة غيغاوات في المنشأة.وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، إن طائرة مسيرة أوكرانية انتحارية هاجمت حافلة تقل مدنيين في قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا"، وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.

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