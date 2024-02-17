https://sputnikarabic.ae/20240217/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-جديدة-في-النصيرات-ودير-البلح-في-قلب-قطاع-غزة-1086170987.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا جديدة في النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا جديدة في النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف جديدة في مدينتي النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T15:34+0000

2024-02-17T15:34+0000

2024-02-17T15:34+0000

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا جديدة في مدينة النصيرات ودير البلح، وتحديدا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.وأشارت اقناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يكثف أهدافه على مدن معينة وأهداف بعينها وسط قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن الحركة "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع".وأضاف هنية، في بيان، اليوم السبت، بضرورة أن تتضمن الصفقة "عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة إلى شمال القطاع"، معتبرا أن "إسرائيل تواصل المناورة والمماطلة وموقفها يتمحور حول الإفراج عن المحتجزين"، وطالب بوقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار.وختم مشددا على أن "حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، وتعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم".يذكر أن آخر اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين، عُقد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفضى حينها إلى الإفراج عن نحو 100 أسير إسرائيلي ممن احتجزتهم حماس، يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 300 أسير فلسطيني.في حين لا يزال 132 أسيرا إسرائيليا في غزة، يُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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