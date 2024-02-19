https://sputnikarabic.ae/20240219/بسبب-الحصار-شاحنات-المعدات-عسكرية-لأوكرانيا-تعلق-على-الحدود-البولندية--1086231756.html
بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية
بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أوكرانية بالإشارة إلى المتطوع، نازار سميك، اليوم الاثنين، أن الشاحنات المزودة بمعدات عسكرية لأوكرانيا تقف على الحدود مع بولندا منذ ثلاثة أيام بسبب... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T20:27+0000
2024-02-19T20:27+0000
2024-02-19T20:37+0000
العالم
بولندا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0e/1086054435_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5ed80d5b1218c6b508e4d0f0f209e257.jpg
وأوضحت الصحيفة نقلا عن سميك أنه كان على الشاحنات، التي لم تتمكن من عبور الحدود مع بولندا منذ ثلاثة أيام، الوصول إلى مواقع المدفعية الأوكرانية لتفريغ الذخيرة بسرعة في الموقع.وأفاد فريدريك فاليت، أحد قادة اتحاد الصيد البولندي، لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، في رسالة على الشبكات الاجتماعية يوم الاثنين بأن الصيادين البولنديين ينضمون إلى احتجاجات المزارعين.ومنذ أكثر من أسبوع، بدأ الاحتجاج البولندي للمزارعين، حيث يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، وأفاد نشطاء أن المزارعين البولنديين سكبوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة تفتيش دوروهوسك.وأصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية معقدة بشكل كبير بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.وفي 15 سبتمبر 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بتطبيق تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها تمدد الحظر من جانب واحد. وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.وأعلنت نقابة عمال الزراعة التضامنية في بولندا، في وقت سابق، أن احتجاج المزارعين على مستوى البلاد يبدأ يوم الجمعة 9 فبراير/ شباط.وقالت النقابة: "تبنت نقابة العمال المستقلة للمزارعين في اجتماع لهيئة الرئاسة بالإجماع قرارًا بإعلان إضراب عام للمزارعين في جميع أنحاء البلاد، والذي سيبدأ بإغلاق جميع المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا، إلى جانب إغلاق الطرق والطرق السريعة في المقاطعات الفردية ابتداء من 9 فبراير 2024 الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".وأشارت إلى أن أحد المطالب الرئيسية للمزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240219/أمريكا-قد-لا-تتمكن-من-تدريب-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بسبب-أزمة-داخلية-1086213746.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0e/1086054435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fead8ebca94f057dc5b3062c961b962d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية
20:27 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 20:37 GMT 19.02.2024)
ذكرت صحيفة أوكرانية بالإشارة إلى المتطوع، نازار سميك، اليوم الاثنين، أن الشاحنات المزودة بمعدات عسكرية لأوكرانيا تقف على الحدود مع بولندا منذ ثلاثة أيام بسبب الحصار المفروض على نقاط التفتيش من قبل المزارعين البولنديين.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن سميك أنه كان على الشاحنات، التي لم تتمكن من عبور الحدود مع بولندا منذ ثلاثة أيام، الوصول إلى مواقع المدفعية الأوكرانية لتفريغ الذخيرة بسرعة في الموقع.
وأفاد فريدريك فاليت، أحد قادة اتحاد الصيد البولندي، لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، في رسالة على الشبكات الاجتماعية يوم الاثنين بأن الصيادين البولنديين ينضمون إلى احتجاجات المزارعين.
وسيكثف المزارعون البولنديون احتجاجاتهم يوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط. سيقومون بإغلاق نقاط التفتيش بالكامل على الحدود مع أوكرانيا، وكذلك محاور النقل وطرق الوصول إلى محطات السكك الحديدية والمواني البحرية.
ومنذ أكثر من أسبوع، بدأ الاحتجاج البولندي للمزارعين، حيث يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، وأفاد نشطاء أن المزارعين البولنديين سكبوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة تفتيش دوروهوسك.
وأصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية معقدة بشكل كبير بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.
وفي 15 سبتمبر 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بتطبيق تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها تمدد الحظر من جانب واحد. وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وردا على ذلك، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
وأعلنت نقابة عمال الزراعة التضامنية في بولندا، في وقت سابق، أن احتجاج المزارعين على مستوى البلاد يبدأ يوم الجمعة
9 فبراير/ شباط.
وقالت النقابة: "تبنت نقابة العمال المستقلة للمزارعين في اجتماع لهيئة الرئاسة بالإجماع قرارًا بإعلان إضراب عام للمزارعين في جميع أنحاء البلاد، والذي سيبدأ بإغلاق جميع المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا، إلى جانب إغلاق الطرق والطرق السريعة في المقاطعات الفردية ابتداء من 9 فبراير 2024 الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".
وأشارت إلى أن أحد المطالب الرئيسية للمزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.