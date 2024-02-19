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https://sputnikarabic.ae/20240219/لافروف-روسيا-تريد-المساعدة-في-إقامة-حوار-مباشر-بين-إسرائيل-وفلسطين-1086230217.html
لافروف: روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين
لافروف: روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T19:09+0000
2024-02-19T19:13+0000
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وقال لافروف للصحفيين: "نحن نريد وبقوة مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، وبصرف النظر عن الحوار المباشر بينهما، فإننا لا نرى أي طريقة أخرى".وأضاف لافروف: "الخطوة الأولى والفورية هي بالطبع وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة تواصل منع أي مبادرة في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يأتي دور حل المشكلات الإنسانية، لأنه لا توجد فرص كافية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المدنيين والأطفال والنساء خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة، على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية.وقال لافروف في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "بالنظر إلى الموقف المتشدد (لا هوادة فيه) للقيادة الإسرائيلية بشأن مواصلة العملية العسكرية في غزة وتوسيعها الآن إلى رفح، فإننا لا نرى احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في هذا القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.وفد حركة "فتح" يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني الفلسطيني
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غزة, اسرائيل, العالم, روسيا
غزة, اسرائيل, العالم, روسيا

لافروف: روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين

19:09 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 19:13 GMT 19.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال لافروف للصحفيين: "نحن نريد وبقوة مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، وبصرف النظر عن الحوار المباشر بينهما، فإننا لا نرى أي طريقة أخرى".
وأضاف لافروف: "الخطوة الأولى والفورية هي بالطبع وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة تواصل منع أي مبادرة في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يأتي دور حل المشكلات الإنسانية، لأنه لا توجد فرص كافية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المدنيين والأطفال والنساء خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة، على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية.
وقال لافروف في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "بالنظر إلى الموقف المتشدد (لا هوادة فيه) للقيادة الإسرائيلية بشأن مواصلة العملية العسكرية في غزة وتوسيعها الآن إلى رفح، فإننا لا نرى احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في هذا القطاع".
وأضاف الوزير: "نحن بحاجة إلى البحث عن مخرج من هذا الوضع الكارثي الذي من شأنه أن يمنع وقوع الكارثة، وزملاؤنا الأمريكيون هم الذين يدفعون فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله إلى الكارثة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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