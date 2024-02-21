https://sputnikarabic.ae/20240221/وزير-الخارجية-البرازيلي-يتهم-نظيره-الإسرائيلي-بـالكذب-بشأن-غزة--1086268317.html

وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب" بشأن غزة

وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب" بشأن غزة

سبوتنيك عربي

اتهم وزير خارجية البرازيل، يوم الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي بـ "الكذب" مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بسبب مقارنة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بين الحملة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

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وقال ماورو فييرا، الذي تستضيف بلاده اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إن تصريحات يسرائيل كاتس "غير مقبولة في طبيعتها وكاذبة في مضمونها" بالإضافة إلى أنها "مثيرة للجدل".وردت إسرائيل بغضب بعد أن قال لولا إن الصراع في قطاع غزة "ليس حربًا، بل إبادة"، وقارنه بـ "عندما قرر هتلر قتل اليهود".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لولا قد "تجاوز خطًا أحمر"، وأعلن كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه في دولة إسرائيل طالما أنه لا يتراجع عن تصريحاته ويعتذر".واستدعى كاتس سفير البرازيل في إسرائيل، فريديريكو ماير، للاجتماع، يوم الاثنين، في مركز "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى الهولوكوست في القدس.ردًا على هذه الخطوة، استدعت وزارة الخارجية البرازيلية سفير إسرائيل في البرازيل دانيال زونشينيم، واستدعت ماير من تل أبيب للاستشارات.وأمس يوم الثلاثاء، استخدم كاتس تعبير "خرافي" لوصف مقارنة الرئيس البرازيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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