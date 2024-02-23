https://sputnikarabic.ae/20240223/انطلاق-احتجاجات-الجرارات-في-باريس-1086338713.html

انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس

انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس

سبوتنيك عربي

يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T12:57+0000

2024-02-23T12:57+0000

2024-02-23T12:57+0000

أخبار فرنسا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085597148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c79685305aa6fafb20b40acd3613da84.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن عشرات الجرارات نزلت في شوارع باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسات الحكومة قبيل افتتاح "الصالون الزراعي".وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.وأعلنت نقابات المزارعين عزمها تنظيم سلسلة من التحركات في العاصمة الفرنسية، من أجل الضغط على السلطات عشية انطلاق "الصالون الزراعي".وفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولنديةوفي 15 سبتمبر/ أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي على الحدود مع أوكرانيا، لكنها ألزمت كييف بتطبيق تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها مددت الحظر من جانب واحد، وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية لها تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية الأوروبية، وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات خاصة في بروكسل.مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240206/مزارعو-إسبانيا-وبلغاريا-ينضمون-إلى-الحراك-الأوروبي-الجرارات-تشل-حركة-البلاد-صور-وفيديو--1085797844.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , العالم