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https://sputnikarabic.ae/20240223/انطلاق-احتجاجات-الجرارات-في-باريس-1086338713.html
انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس
انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس
سبوتنيك عربي
يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T12:57+0000
2024-02-23T12:57+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن عشرات الجرارات نزلت في شوارع باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسات الحكومة قبيل افتتاح "الصالون الزراعي".وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.وأعلنت نقابات المزارعين عزمها تنظيم سلسلة من التحركات في العاصمة الفرنسية، من أجل الضغط على السلطات عشية انطلاق "الصالون الزراعي".وفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولنديةوفي 15 سبتمبر/ أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي على الحدود مع أوكرانيا، لكنها ألزمت كييف بتطبيق تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها مددت الحظر من جانب واحد، وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية لها تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية الأوروبية، وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات خاصة في بروكسل.مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240206/مزارعو-إسبانيا-وبلغاريا-ينضمون-إلى-الحراك-الأوروبي-الجرارات-تشل-حركة-البلاد-صور-وفيديو--1085797844.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس

12:57 GMT 23.02.2024
© AFP 2023 / Bertrand Guayيغلق المزارعون بجراراتهم الطريق السريع A4 بالقرب من جوسيني شرق باريس في 30 يناير 2024، وسط احتجاجات على مستوى البلاد دعت إليها العديد من نقابات المزارعين بشأن الأجور والضرائب واللوائح.
يغلق المزارعون بجراراتهم الطريق السريع A4 بالقرب من جوسيني شرق باريس في 30 يناير 2024، وسط احتجاجات على مستوى البلاد دعت إليها العديد من نقابات المزارعين بشأن الأجور والضرائب واللوائح. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / Bertrand Guay
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يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن عشرات الجرارات نزلت في شوارع باريس، اليوم الجمعة، احتجاجا على سياسات الحكومة قبيل افتتاح "الصالون الزراعي".

وبدعوة من نقاباتي "FNSEA" و"JA" ، انطلق طابور من الجرارات من بورت دو سان كلو، جنوب غربي المدينة إلى ساحة "فوبان" وسط العاصمة.

وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.

وتم تعليق العديد من الشعارات المختلفة على الجرارات، مثل "ماكرون، أنت تعيث فسادا!"، و"الموت في المراعي" وغيرها.

وأعلنت نقابات المزارعين عزمها تنظيم سلسلة من التحركات في العاصمة الفرنسية، من أجل الضغط على السلطات عشية انطلاق "الصالون الزراعي".
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وفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.
بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي على الحدود مع أوكرانيا، لكنها ألزمت كييف بتطبيق تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها مددت الحظر من جانب واحد، وقدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية لها تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية الأوروبية، وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات خاصة في بروكسل.
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