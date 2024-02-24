https://sputnikarabic.ae/20240224/إيران-تنفي-مجددا-المزاعم-الغربية-بشأن-بيعها-صواريخ-باليستية-إلى-روسيا-1086359928.html
إيران تنفي مجددا المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية إلى روسيا
إيران تنفي مجددا المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية إلى روسيا
سبوتنيك عربي
نفت إيران مجددا ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن بيع إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T08:54+0000
2024-02-24T08:54+0000
2024-02-24T08:54+0000
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وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إنه "على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران ملتزمة أخلاقيا بالامتناع عن صفقات الأسلحة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية لتجنب تأجيج الحرب، وذلك انطلاقا من التزام إيران بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ أرض-أرض الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230227/عبد-اللهيان-إيران-مستعدة-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-تصدير-مزعوم-لطائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1074101005.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تنفي مجددا المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية إلى روسيا
نفت إيران مجددا ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن بيع إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إنه "على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران ملتزمة أخلاقيا بالامتناع عن صفقات الأسلحة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية لتجنب تأجيج الحرب، وذلك انطلاقا من التزام إيران بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ أرض-أرض الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".
27 فبراير 2023, 14:50 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن الغرب لم يقدم دليلا
على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لـ "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير" لا يمكنهم تقديم حقائق".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
واتهمت
دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.