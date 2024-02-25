https://sputnikarabic.ae/20240225/الناتو-يحذرمن-كارثة-تنتظر-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1086392353.html
الناتو يحذر من كارثة تنتظر القوات المسلحة الأوكرانية
الناتو يحذر من كارثة تنتظر القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يخشون احتمال نفاد إمدادات القذائف في صفوف القوات... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T13:46+0000
2024-02-25T13:46+0000
2024-02-25T13:49+0000
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وجاء في الصحيفة: "من الواضح أنهم (قادة القوات المسلحة الأوكرانية) يشعرون بالقلق من احتمال نفاد الذخيرة".وأضافت بأن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل، على خط المواجهة، في الحد من استخدام ذخيرتها، ما أجبر قادة قوات نظام كييف على اتخاذ خيارات صعبة، بالإضافة إلى ذلك، تدعي القوات المسلحة الأوكرانية أن المدفعية الروسية يفوق عددها بشكل كبير نظيرتها الأوكرانية على خط المواجهة، حسبما تقول الصحيفة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 17 فبراير الجاري، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".إعلام غربي يكشف تفاصيل مروعة عن هروب الجيش الأوكراني من أفدييفكاوأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع، وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يعلن الانتقال إلى "وضعية الدفاع"
https://sputnikarabic.ae/20240225/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يعترف-بضرورة-دعوة-روسيا-إلى-قمة-صيغة-السلام-1086391504.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الناتو يحذر من كارثة تنتظر القوات المسلحة الأوكرانية
13:46 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 25.02.2024)
كتبت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يخشون احتمال نفاد إمدادات القذائف في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في الصحيفة: "من الواضح أنهم (قادة القوات المسلحة الأوكرانية) يشعرون بالقلق من احتمال نفاد الذخيرة".
وأضافت بأن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل، على خط المواجهة، في الحد من استخدام ذخيرتها، ما أجبر قادة قوات نظام كييف على اتخاذ خيارات صعبة، بالإضافة إلى ذلك، تدعي القوات المسلحة الأوكرانية أن المدفعية الروسية يفوق عددها بشكل كبير نظيرتها الأوكرانية على خط المواجهة، حسبما تقول الصحيفة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية
، يوم السبت 17 فبراير الجاري، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز"
بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية، تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومترًا مربعًا.
وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع، وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".