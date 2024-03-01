https://sputnikarabic.ae/20240301/بيان-صادر-عن-اجتماع-الفصائل-الفلسطينية-في-موسكو-1086548523.html

بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

سبوتنيك عربي

اجتمعت الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم أمس الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T10:41+0000

2024-03-01T10:41+0000

2024-03-01T10:41+0000

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وقال بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، نشرته حركة حماس، اليوم الجمعة، على "تلغرام": "تعبر الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتها، وعلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية...اتفقت على أن اجتماعاتها ستسمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وشدد البيان على "مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير شعبنا من أرض وطنه فلسطين خصوصًا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".وأكد البيان على "إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي".وأكد البيان على "دعم وإسناد الصمود البطولي لشعبنا المناضل وحرصها على إسناد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس... وإعمار ما دمره الاحتلال، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصادر رزقه".وأضاف البيان: "التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان الفضيل ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".وأكدت الفصائل على"الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات البواسل في السجون الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم من أسر الاحتلال"، مشددةً "على حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194".ووجهت الفصائل الفلسطينية "التحية لدولة جنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية".

https://sputnikarabic.ae/20240229/البرغوثي-اليوم-الأول-لاجتماع-الفصائل-الفلسطينية-بموسكو-كان-إيجابيا-1086536287.html

https://sputnikarabic.ae/20240228/موسكو-تستضيف-اجتماعا-فلسطينيا-مشتركا-يناقش-تشكيل-حكومة-موحدة-جديدة---1086476579.html

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