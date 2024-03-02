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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/برلمانية-ألمانية-يتوجب-على-وزير-دفاعنا-توضيح-صحة-التسجيلات-الصوتية-المسربة-حول-هجوم-القرم-1086591363.html
برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرم
برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرم
سبوتنيك عربي
صرحت السياسية الألمانية اليسارية، سارة فاغنكنخت، اليوم السبت، أنه يتوجب على وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن يقوم بشكل عاجل بتقييم التسجيل المنشور... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T12:32+0000
2024-03-02T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت فاغنكنخت: "يجب على وزير الدفاع بيستوريوس، أن يشرح للجمهور بشكل عاجل إلى أي مدى يكون التسجيل الصوتي للمشاورات بين ضباط الجيش الألماني حول السيناريوهات المحتملة للهجوم على جسر القرم، صحيحًا أم مزيفًا".وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الألمانية التعليق لوكالة "سبوتنيك"، على تسجيل لمحادثة بين ضباط الجيش الألماني، حول هجوم بصواريخ "توروس" على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرم

12:32 GMT 02.03.2024
© AP Photo / Michael Sohnالبرلمان الألماني (البوندستاغ)
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Michael Sohn
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صرحت السياسية الألمانية اليسارية، سارة فاغنكنخت، اليوم السبت، أنه يتوجب على وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن يقوم بشكل عاجل بتقييم التسجيل المنشور لضباط الجيش الألماني حول هجوم محتمل على جسر القرم.
وأضافت فاغنكنخت: "يجب على وزير الدفاع بيستوريوس، أن يشرح للجمهور بشكل عاجل إلى أي مدى يكون التسجيل الصوتي للمشاورات بين ضباط الجيش الألماني حول السيناريوهات المحتملة للهجوم على جسر القرم، صحيحًا أم مزيفًا".
وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الألمانية التعليق لوكالة "سبوتنيك"، على تسجيل لمحادثة بين ضباط الجيش الألماني، حول هجوم بصواريخ "توروس" على جسر القرم.
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
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وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
وحاول ضباط الجيش الألماني في المحادثة إيجاد طريقة لمهاجمة الجسر، بطريقة لا تجعل ألمانيا طرفا في الصراع، ومن بين أحد الخيارات هو تدريب الأوكرانيين، حيث قالوا: "نحتاج أولًا إلى معرفة ما إذا كان مثل هذا القرار السياسي لا يتعلق بشكل مباشر بتخطيط المهام، وفي هذه الحالة سيستغرق التدريب وقتًا أطول قليلًا، وسيكون المنفذون قادرين على أداء مهام أكثر تعقيدًا، وهو أمر محتمل جدًا أن يكون لديهم بالفعل بعض الخبرة واستخدام معدات عالية التقنية".
وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على التسجيل الصوتي للضباط الألمان، الذين ناقشوا الهجوم على جسر القرم.
وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
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