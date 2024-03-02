https://sputnikarabic.ae/20240302/برلمانية-ألمانية-يتوجب-على-وزير-دفاعنا-توضيح-صحة-التسجيلات-الصوتية-المسربة-حول-هجوم-القرم-1086591363.html

برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرم

برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرم

سبوتنيك عربي

صرحت السياسية الألمانية اليسارية، سارة فاغنكنخت، اليوم السبت، أنه يتوجب على وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن يقوم بشكل عاجل بتقييم التسجيل المنشور... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T12:32+0000

2024-03-02T12:32+0000

2024-03-02T12:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت فاغنكنخت: "يجب على وزير الدفاع بيستوريوس، أن يشرح للجمهور بشكل عاجل إلى أي مدى يكون التسجيل الصوتي للمشاورات بين ضباط الجيش الألماني حول السيناريوهات المحتملة للهجوم على جسر القرم، صحيحًا أم مزيفًا".وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الألمانية التعليق لوكالة "سبوتنيك"، على تسجيل لمحادثة بين ضباط الجيش الألماني، حول هجوم بصواريخ "توروس" على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم

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