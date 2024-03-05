https://sputnikarabic.ae/20240305/إيطاليا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-غرقت-في-غياهب-النسيان-1086671241.html
إيطاليا: فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا "ضاعت في خبايا النسيان"
إيطاليا: فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا "ضاعت في خبايا النسيان"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا لم تكن على علم باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، فقد "تلاشت الفكرة... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T09:47+0000
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وقال تاجاني على راديو "راي 1": "شارك نائب الوزير إدموندو سيريلي في الاجتماع الذي نظمه ماكرون في باريس. قبل ساعات قليلة من انعقاد اجتماع مجموعة السبع، ولم يتحدث أحد على الإطلاق عن هذه الفرضية".وتابع: "قام الفرنسيون أنفسهم بتصحيح المشهد جزئياً، قائلين إن الأمر يتعلق بالوجود وليس بالوحدات القتالية، وبوجود مستشارين. يبدو لي أن هذه الفرضية قد تم نسيانها بالفعل".وكان قد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا ولن نرسل قواتنا إليها
https://sputnikarabic.ae/20240303/سياسي-فرنسي-يصف-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-بـالأرعن-1086613292.html
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روسيا, أخبار فرنسا , إيطاليا, العالم
إيطاليا: فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا "ضاعت في خبايا النسيان"
09:47 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 05.03.2024)
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا لم تكن على علم باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، فقد "تلاشت الفكرة بالفعل وأصبحت في طي النسيان".
وقال تاجاني على راديو "راي 1": "شارك نائب الوزير إدموندو سيريلي في الاجتماع الذي نظمه ماكرون في باريس. قبل ساعات قليلة من انعقاد اجتماع مجموعة السبع، ولم يتحدث أحد على الإطلاق عن هذه الفرضية".
وأكد الوزير أن الحكومة الإيطالية لم تكن على علم "مطلقًا" بفكرة الرئيس الفرنسي.
وتابع: "قام الفرنسيون أنفسهم بتصحيح المشهد جزئياً، قائلين إن الأمر يتعلق بالوجود وليس بالوحدات القتالية، وبوجود مستشارين. يبدو لي أن هذه الفرضية قد تم نسيانها بالفعل".
وأشار إلى أنه "يعارض تمامًا" إرسال الجيش الإيطالي إلى "الجبهة الأوكرانية".
وكان قد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".