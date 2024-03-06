https://sputnikarabic.ae/20240306/قائمة-أغلى-أسلحة-الناتو-التي-دمرتها-روسيا-في-أوكرانيا-1086705861.html

قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا

قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) كميات ضخمة من العتاد العسكري الغربي إلى أوكرانيا، بينها مجموعة من أفضل أسلحته وأغلاها ثمنا، لكنها فشلت في تغيير مسار القتال... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T07:48+0000

2024-03-06T07:48+0000

2024-03-06T07:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وبلغت قيمة الأسلحة التي أرسلها الحلف إلى كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى نحو 125 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وأشار التقرير إلى أن الهدف من إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، هو تأجيج حرب الوكالة، التي تخوضها كييف ضد روسيا، نيابة عن الناتو.لكن مصير غالبية تلك الأسلحة أصبح منقسما بين التدمير على يد الجيش الروسي أو الفشل، بينما تم الاستيلاء على أنواع أخرى بعد السيطرة على مستخدميها من القوات المسلحة الأوكرانية.ونشر التقرير قائمة بأبرز أسلحة الناتو التي تم تدميرها في أوكرانيا وشملت:ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" ثالثة إضافة إلى 3 مركبات "برادلي" أمريكية الصنع ضمن حصيلة ضخمة من الخسائر، التي كبدها للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف، حيث تم تدمير الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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