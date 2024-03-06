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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/قائمة-أغلى-أسلحة-الناتو-التي-دمرتها-روسيا-في-أوكرانيا-1086705861.html
قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) كميات ضخمة من العتاد العسكري الغربي إلى أوكرانيا، بينها مجموعة من أفضل أسلحته وأغلاها ثمنا، لكنها فشلت في تغيير مسار القتال... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T07:48+0000
2024-03-06T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وبلغت قيمة الأسلحة التي أرسلها الحلف إلى كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى نحو 125 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وأشار التقرير إلى أن الهدف من إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، هو تأجيج حرب الوكالة، التي تخوضها كييف ضد روسيا، نيابة عن الناتو.لكن مصير غالبية تلك الأسلحة أصبح منقسما بين التدمير على يد الجيش الروسي أو الفشل، بينما تم الاستيلاء على أنواع أخرى بعد السيطرة على مستخدميها من القوات المسلحة الأوكرانية.ونشر التقرير قائمة بأبرز أسلحة الناتو التي تم تدميرها في أوكرانيا وشملت:ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" ثالثة إضافة إلى 3 مركبات "برادلي" أمريكية الصنع ضمن حصيلة ضخمة من الخسائر، التي كبدها للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف، حيث تم تدمير الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-فضح-أساطير-تفوق-أسلحة-الناتو-1086612198.html
https://sputnikarabic.ae/20240304/القوات-الروسية-تدمر--أبرامز-أمريكية-ثالثة-على-محور-أفدييفكا----1086639254.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار أوكرانيا

قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا

07:48 GMT 06.03.2024
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / Petras Malukas
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أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) كميات ضخمة من العتاد العسكري الغربي إلى أوكرانيا، بينها مجموعة من أفضل أسلحته وأغلاها ثمنا، لكنها فشلت في تغيير مسار القتال بعدما دمرتها روسيا.
وبلغت قيمة الأسلحة التي أرسلها الحلف إلى كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى نحو 125 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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وأشار التقرير إلى أن الهدف من إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، هو تأجيج حرب الوكالة، التي تخوضها كييف ضد روسيا، نيابة عن الناتو.
لكن مصير غالبية تلك الأسلحة أصبح منقسما بين التدمير على يد الجيش الروسي أو الفشل، بينما تم الاستيلاء على أنواع أخرى بعد السيطرة على مستخدميها من القوات المسلحة الأوكرانية.
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ونشر التقرير قائمة بأبرز أسلحة الناتو التي تم تدميرها في أوكرانيا وشملت:

"أبرامز إم - 1": دبابة قتال رئيسية أمريكية يصل ثمنها إلى 10 ملايين دولار.
"تشالنجر - 2": دبابة قتال رئيسية بريطانية يصل ثمنها إلى 5.3 مليون دولار.
"ليوبارد - 1": دبابة قتال رئيسية ألمانية يصل ثمنها بين 5 إلى 6.2 مليون دولار.
"إم - 113": ناقلة جند مدرعة أمريكية يصل ثمنها بين 100 إلى 200 ألف دولار.
"برادلي": مدرعة أمريكية قتالية يتراوح ثمنها بين 3.3 إلى 4 مليارات دولار.
"باتريوت": أنظمة دفاع جوي أمريكية يصل ثمنها إلى 1.1 مليار دولار تم تدميرها بصاروخ "كنجال" فرط صوتي.
"سامب - تي": نظام دفاع جوي أوروبي بعيد المدى ثمنه 445 مليون دولار وتكلفة صواريخه الاعتراضية من طراز "أستر - 30" تصل إلى مليوني دولار.
"ناسامز": نظام دفاع جوي نرويجي.
"إيريس - تي": نظام دفاع جوي أوروبي قصير المدى تكلفة البطارية الواحدة منه تصل إلى 152 مليون دولار وتكلفة الصاروخ الاعتراضي له تصل 430 ألف دولار.
"إيه إن - تي بي كيو - 36": رادار غربي تصل تكلفته إلى 1.5 مليون دولار.
"إم - 777": مدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم تكلفته 3.7 مليون دولار.
"إف إتش - 70": مدفع هاوتزر أوروبي عيار 155 ملم تكلفته 600 ألف دولار.
"إم - 101": مدفع هاوتزر أوروبي عيار 105 ملم تكلفته غير معروفة.
"دانا": مدفع ذاتي الحركة تشيكي عيار 155 ملم تكلفته 1.7 مليون دولار.
"زوزانا": مدفع هاوتزر سلوفاكي عيار 155 ملم تكلفته 6.2 مليون دولار.
"قيصر": مدفع هاوتزر عيار 155 ملم تكلفته 7 ملايين دولار.
"بي زد إتش": مدفع ألماني عيار 155 ملم تكلفته 20 مليارات دولار.
"إم - 109 بلادين": مدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم تكلفته 18.7 مليون دولار.
"آرشر": مدفع سويدي عيار 155 ملم تكلفته 10.4 مليار دولار.
"إم 142" (هيمارس): راجمة صاروخية تكلفتها تصل لـ4.6 مليون دولار وتكلفة صاروخها 100 ألف دولار.
"هاربون": صاروخ مضاد للسفن تكلفته 1.4 مليون دولار.
"سكالب" / "ستورم شادو": صواريخ مجنحة هجومية تكلفتها تصل لـ2.5 مليون دولار.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" ثالثة إضافة إلى 3 مركبات "برادلي" أمريكية الصنع ضمن حصيلة ضخمة من الخسائر، التي كبدها للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية.
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف، حيث تم تدمير الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
© Sputnikمقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
مقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
مقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
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