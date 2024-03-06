قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
© AFP 2023 / Petras Malukas
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أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) كميات ضخمة من العتاد العسكري الغربي إلى أوكرانيا، بينها مجموعة من أفضل أسلحته وأغلاها ثمنا، لكنها فشلت في تغيير مسار القتال بعدما دمرتها روسيا.
وبلغت قيمة الأسلحة التي أرسلها الحلف إلى كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى نحو 125 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
7 مارس 2023, 15:42 GMT
وأشار التقرير إلى أن الهدف من إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، هو تأجيج حرب الوكالة، التي تخوضها كييف ضد روسيا، نيابة عن الناتو.
لكن مصير غالبية تلك الأسلحة أصبح منقسما بين التدمير على يد الجيش الروسي أو الفشل، بينما تم الاستيلاء على أنواع أخرى بعد السيطرة على مستخدميها من القوات المسلحة الأوكرانية.
ونشر التقرير قائمة بأبرز أسلحة الناتو التي تم تدميرها في أوكرانيا وشملت:
"أبرامز إم - 1": دبابة قتال رئيسية أمريكية يصل ثمنها إلى 10 ملايين دولار.
"تشالنجر - 2": دبابة قتال رئيسية بريطانية يصل ثمنها إلى 5.3 مليون دولار.
"ليوبارد - 1": دبابة قتال رئيسية ألمانية يصل ثمنها بين 5 إلى 6.2 مليون دولار.
"إم - 113": ناقلة جند مدرعة أمريكية يصل ثمنها بين 100 إلى 200 ألف دولار.
"برادلي": مدرعة أمريكية قتالية يتراوح ثمنها بين 3.3 إلى 4 مليارات دولار.
"باتريوت": أنظمة دفاع جوي أمريكية يصل ثمنها إلى 1.1 مليار دولار تم تدميرها بصاروخ "كنجال" فرط صوتي.
"سامب - تي": نظام دفاع جوي أوروبي بعيد المدى ثمنه 445 مليون دولار وتكلفة صواريخه الاعتراضية من طراز "أستر - 30" تصل إلى مليوني دولار.
"ناسامز": نظام دفاع جوي نرويجي.
"إيريس - تي": نظام دفاع جوي أوروبي قصير المدى تكلفة البطارية الواحدة منه تصل إلى 152 مليون دولار وتكلفة الصاروخ الاعتراضي له تصل 430 ألف دولار.
"إيه إن - تي بي كيو - 36": رادار غربي تصل تكلفته إلى 1.5 مليون دولار.
"إم - 777": مدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم تكلفته 3.7 مليون دولار.
"إف إتش - 70": مدفع هاوتزر أوروبي عيار 155 ملم تكلفته 600 ألف دولار.
"إم - 101": مدفع هاوتزر أوروبي عيار 105 ملم تكلفته غير معروفة.
"دانا": مدفع ذاتي الحركة تشيكي عيار 155 ملم تكلفته 1.7 مليون دولار.
"زوزانا": مدفع هاوتزر سلوفاكي عيار 155 ملم تكلفته 6.2 مليون دولار.
"قيصر": مدفع هاوتزر عيار 155 ملم تكلفته 7 ملايين دولار.
"بي زد إتش": مدفع ألماني عيار 155 ملم تكلفته 20 مليارات دولار.
"إم - 109 بلادين": مدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم تكلفته 18.7 مليون دولار.
"آرشر": مدفع سويدي عيار 155 ملم تكلفته 10.4 مليار دولار.
"إم 142" (هيمارس): راجمة صاروخية تكلفتها تصل لـ4.6 مليون دولار وتكلفة صاروخها 100 ألف دولار.
"هاربون": صاروخ مضاد للسفن تكلفته 1.4 مليون دولار.
"سكالب" / "ستورم شادو": صواريخ مجنحة هجومية تكلفتها تصل لـ2.5 مليون دولار.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف، حيث تم تدمير الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
© Sputnikمقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
مقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
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