https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الروسية-الإدارة-الحالية-لمولدوفا-تختبئ-وراء-ستار-الديمقراطية-لتصفية-حساباتها-1086776875.html

الخارجية الروسية: الإدارة الحالية لمولدوفا تختبئ وراء ستار الديمقراطية لتصفية حساباتها

الخارجية الروسية: الإدارة الحالية لمولدوفا تختبئ وراء ستار الديمقراطية لتصفية حساباتها

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، المختبئة وراء القانون، تقوم بتصفية الحسابات مع رئيسة... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T17:54+0000

2024-03-07T17:54+0000

2024-03-07T17:54+0000

العالم

روسيا

مولدوفا

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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة: "لم تعد ساندو تخجل حتى من تصرفاتها، على الرغم من أن الجميع يفهم جيدًا أنها تستخدم سيادة القانون لأغراض معاكسة تمامًا، كعنصر من عناصر تصفية الحسابات السياسية، والضغط".وتابعت زاخاروفا: "هناك تهديدات مباشرة لشخص لا يقف وراء أصوات الناخبين فحسب، بل أيضًا نضال ناخبيها (أتحدث عن هوتسول -رئيسة منطقة الحكم الذاتي في إقليم غاغاوز)، الذين أكدوا للمرة الثانية خروجهم إلى الشوارع حرفيًا نتائج تعبيرهم عن إرادتهم".وتقوم هوتسول الآن بزيارة عمل إلى روسيا، حيث عقدت اجتماعات مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفينكو، ومسؤولين حكوميين آخرين.وشاركت هوتسول في مهرجان الشباب العالمي وأجرت مفاوضات مع قيادة المناطق الروسية التي أبرمت معها غاغاوزيا اتفاقيات شراكة، وناقشت هوتسول، اليوم الأربعاء، الوضع السياسي في مولدوفا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أكد هذه المعلومات المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وفي الربيع الماضي، فازت هوتسول بانتخابات رئاسة إقليم غاغاوزيا، حيث كانت مرشحة عن حزب "شور"، وفي يونيو/حزيران، أعلنت السلطات المولدوفية أن "هذا الحزب غير دستوري"، واتهمته، من بين أمور أخرى، بالتعاون مع روسيا، ولم توقع الرئيسة مايا ساندو بعد على مرسوم بالموافقة على تعيين هوتسول كعضو في الحكومة، على الرغم من أن ذلك مطلوب بموجب تشريعات الجمهورية.تتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.

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