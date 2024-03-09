https://sputnikarabic.ae/20240309/الإمارات-تعلن-تنفيذ-عملية-إسقاط-مساعدات-إنسانية-على-شمال-قطاع-غزة-بالشراكة-مع-طائرات-مصرية-1086816846.html
الإمارات تعلن تنفيذ عملية إسقاط مساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بالشراكة مع طائرات مصرية
الإمارات تعلن تنفيذ عملية إسقاط مساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بالشراكة مع طائرات مصرية
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، عن "تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة". 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T11:23+0000
2024-03-09T11:23+0000
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وقالت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، إن "عمليات الإسقاط تمت بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها".وأضاف البيان أن "الطائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية".وكان الجيش المصري، أكد الخميس الماضي، أن "مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة".وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن "المشاركة المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات بغزة تأتي بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا".وأضاف أن "التحالف الدولي يستهدف تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة"، مؤكدًا أن ذلك يتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية ضمن الجسر الجوي لتنفيذ أعمال الإسقاط.وأعلنت مصر والإمارات، الأربعاء الماضي، مواصلة الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الإمارات تعلن تنفيذ عملية إسقاط مساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بالشراكة مع طائرات مصرية
11:23 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.03.2024)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، عن "تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة".
وقالت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، إن "عمليات الإسقاط تمت بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها".
وأضاف البيان أن "الطائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية".
وكان الجيش المصري، أكد الخميس الماضي، أن "مصر تشارك في تحالف دولي
لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة".
وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن "المشاركة المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات بغزة تأتي بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا".
وأضاف أن "التحالف الدولي يستهدف تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة"، مؤكدًا أن ذلك يتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية ضمن الجسر الجوي لتنفيذ أعمال الإسقاط.
وأعلنت مصر والإمارات، الأربعاء الماضي، مواصلة الإسقاط الجوي
لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.