https://sputnikarabic.ae/20240311/سياسي-فرنسي-تصريحات-ماكرون--زادت-من-أعداد-المعارضين-للحرب-1086859402.html

سياسي فرنسي: تصريحات ماكرون زادت من أعداد المعارضين للحرب

سياسي فرنسي: تصريحات ماكرون زادت من أعداد المعارضين للحرب

سبوتنيك عربي

أفاد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية إرسال عسكريين إلى... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T05:09+0000

2024-03-11T05:09+0000

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وقال فيليبو لوكالة "سبوتنيك": "ميزة تصريح ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات هو أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين لم يكن لهم رأي في الصراع في أوكرانيا، يقولون الآن إنه إذا كان الثمن الضروري هو هذا، فعلينا التوقف عن التورط في هذه الحرب، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك".وتابع: "يعارض الناس بشدة إرسال قوات إلى أوكرانيا. لذا فإن أولئك الذين كانوا محايدين بشكل أو بآخر يقولون الآن هذا كثير جدًا، لا أريد إرسال أبنائي وأحفادي إلى الحرب، لذلك فقد دفع ماكرون الكثيرين إلى معسكر المؤيدين لإنهاء النزاع وبدء المفاوضات. ومن الأفضل أن تكون كلماته قد أحدثت صدمة كهربائية وأثارت هذا الأمر".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"إيطاليا: فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا "ضاعت في خبايا النسيان"

https://sputnikarabic.ae/20240301/إعلام-غربي-فرنسا-تستكشف-إمكانية-السماح-للقوات-الخاصة-بعبور-الحدود-الأوكرانية-1086576223.html

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