https://sputnikarabic.ae/20240312/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تحركات-الانتقالي-تجاه-البحر-الأحمر-مرفوضة-وتضعه-في-مواجهة-مع-الجميع-1086913910.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تحركات الانتقالي تجاه البحر الأحمر مرفوضة وتضعه في مواجهة مع الجميع

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تحركات الانتقالي تجاه البحر الأحمر مرفوضة وتضعه في مواجهة مع الجميع

سبوتنيك عربي

أكد القيادي في "الحراك السلمي" ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية في اليمن، عبد الكريم السعدي، اليوم الثلاثاء، أن قرار المجلس الانتقالي الدفع بقطع بحرية لحماية... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T17:39+0000

2024-03-12T17:39+0000

2024-03-12T17:39+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "لا جديد في سلوكيات جماعة الانتقالي، فهي كل يوم تؤكد أنها مجرد أداة بيد الطرف الإقليمي الذي صنعها، وما زال يتكفل بكل مصروفاتها، وأنها لا تمثل سوى مليشيا مسلحة أو جناح عسكري لهذا الطرف في بقعة جغرافية معينة من الأرض اليمنية، بعد سقوط الدولة في هذا البلد".وأوضح السعدي أن "التحركات التي تقوم بها جماعة الانتقالي ليست مفاجأة بالنسبة للمتابع، منذ الإعلان عن تأسيس هذه الجماعة في عام 2017، فالجماعة اعتادت على التحرك في إطار استخباراتي أكثر منه سياسي، يلزمها دائما بخطوات تتعارض حتى مع الأهداف التي تدّعي أنها تتبنّاها وتدافع عنها وتناضل لتحقيقها، ومثل هذه الشطحات غير العقلانية والتي تؤكد خلوها من أي تفكيرعاقل أو حسابات سياسية، ليست جديدة على الانتقالي كجماعة تمّ صناعتها وتكييفها لتكون عبارة عن شركة أمنية، لا تختلف كثيرا عن الشركات الأمنية الأخرى التي تؤدي مهام محددة بمقابل مادي معين".وتابع القيادي الجنوبي: "نحن لا نرى في مثل هذه الخطوات إلا المزيد من الإضرار بالقضية الجنوبية، التي ما زالت جماعة الانتقالي تصرّ على اختطافها واستثمارها والعبث بمصيرها ومستقبلها وتضحيات أبنائها، وهي خطوة لن تقدم جديد في معركة لن تكون فيها الجماعة إلا أداة محلية لأداة أخرى إقليمية، فمن الطبيعي في مثل هذه المعارك التي تديرها قوى دولية كبرى أن تكون هناك جماعات ارتزاق تحدد لها مهام المواجهة، وهي السياسة التي تقوم على أساسها العقيدة الأمريكية، بعد تجربة الدخول في العراق وقبلها في أفغانستان".وأشار السعدي إلى أن "معركة البحر الأحمر التي استشعرت أمريكا خطورتها، ووصفها بعض ساستها بأنها المعركة الأعنف والأخطر في المنطقة، لن تحسمها جماعات مسلحة تفتقد لأبسط مقومات المعركة، ولا تمتلك الحد الأدنى من استقلالية قرارها، فالحوثي الذي انتصر على كل الجماعات المسلحة المماثلة له على اليابسة، وأجبرها على الاستعانة بمن يحميها من خارج الحدود وتسليم أمرها لـ"التحالف العربي"، لن يفقد الوسيلة في هزيمة تلك الجماعات في البحر ليس لأنه الاقوى، ولكن لأنه يجيد إدارة معركته، ويحافظ على الحد الأدنى من استقلالية قراره السياسي والعسكري، ويجيد إدارة علاقاته الإقليمية، بحيث يكون فيها ندا وليس تابعا أو أجير".ونوّه القيادي الجنوبي إلى أن "اللوبي المناطقي المسيطر على قرار الانتقالي هو من يتبنّى هذه الخطوة على حد علمنا، وترفضها الكثير من القيادات الوطنية مسلوبة الإرادة في إطار هذه الجماعة، بفعل الضغط الذي يُمارس ضدها من قبل الكفيل الإقليمي، وقد سبق وأعلن هذا اللوبي المناطقي باستعداد الجماعة لتكون أداة بيد مايسمى بـ(تحالف حارس الازدهار) بقيادة امريكا وتابعتها بريطانيا".ولفت السعدي إلى أن "القرار الطائش الذي أعلنه الانتقالي بالدخول مع الأمريكيين والبريطانيين، وضع نفسه في مواجهة ليس مع جماعة "أنصار الله" اليمنية فقط، وإنما ومع كل القوى الوطنية والقومية الحية المؤمنة بالحق الفلسطيني المشروع، والرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها العصابات الصهيونية ضد الأطفال والنساء، والشيوخ المدنيين العزّل في غزة، وغيرها من بقاع الأرض الفلسطينية المحتلة".وختم بقوله: "نحن كـ(قوى) جنوبية نؤكد هنا ومن خلالكم رفضنا التام وإدانتنا لمثل هذه الخطوات، وهذه المواقف الشاذة سياسيا وقوميا، والتي لا تعبّر إلا عن أصحابها، وتتعارض مع أصالة وانتماء الإنسان اليمني الجنوبي، وتشذ عن تاريخه الناصع الشاهد بتضحياته وبمواقفه الرافضة للاحتلال الصهيوني، والتجبر الانجلوأمريكي".وأعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، يوم الأحد الماصي، إدخال عدد من القطع والآليات الحربية الجديدة، التابعة للقوات البحرية، إلى الخدمة العسكرية، في إطار جهود حماية المياه الإقليمية والملاحة الدولية.وذكر بيان للمجلس، أن رئيسه، عيدروس الزبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، "دشن إدخال عدد من الآليات الجديدة التابعة للقوات البحرية للخدمة".وأكد الزبيدي، بحسب البيان، أن "هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية"، بحسب موقع "إرم نيوز".وجدّد الزبيدي دعوته لقيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي، لدعم قواته البحرية، في جانب التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالامكانيات لتكون عنصراً فاعلاً في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.

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