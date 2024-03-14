عربي
https://sputnikarabic.ae/20240314/الصين-تعرض-نماذج-بشأن-تمثيلية-حرية-التعبير-داخل-أمريكا-1086997910.html
الصين تعرض نماذج بشأن تمثيلية "حرية التعبير" داخل أمريكا
الصين تعرض نماذج بشأن تمثيلية "حرية التعبير" داخل أمريكا
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، تقريرا جديدا انتقدت فيه أمريكا بسبب خطابها حول "حرية التعبير"، نظرا لسجلها الموثق جيدا من انتهاكات حرية التعبير في... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T20:15+0000
2024-03-14T20:26+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0e/1086997735_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_2749323e1977d8b678af1d0ee5f16656.jpg
وذكر التقرير الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، ويضم عددا من استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية، أن "حرية التعبير في أمريكا لا تستحق هذا الاسم، بينما تتلاعب الولايات المتحدة بحرية التعبير محليا وفي الدول الأجنبية".ونقلا عن استطلاع وطني أجرته صحيفة أمريكية وكلية سيينا في عام 2022، أشار تقرير "الخارجية الصينية" إلى أن 66% من المشاركين قالوا إنهم لا يعتقدون أن الأمريكيين يتمتعون بحرية التعبير، بينما قال 46% إن المجتمع الأمريكي أقل حرية بكثير في الحديث عن السياسة مقارنة منذ عقد مضى، نتيجة الاستقطاب السياسي والعنف السياسي.وأدرج التقرير حملة القمع الأمريكية على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك"، باعتباره انتهاكا لحرية التعبير، في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر "تيك توك".وذكر التقرير أن "العديد من منظمات حرية التعبير الأمريكية أشارت في وقت سابق إلى أن الحظر المحتمل على "تيك توك" سيكون له تأثير خطير على حرية التعبير في المجال الرقمي، الذي ينتهك حقوق الشعب الأمريكي وفقا للتعديل الأول للدستور".وقال التقرير إنه "خلال السنوات الأخيرة، كان الحظر المفروض على الكلمات والكتب في أمريكا يتعارض بشكل خطير مع حرية التعبير في الحرم الجامعي".بينما وجدت دراسة استقصائية أجريت على 45 ألف طالب جامعي من 208 جامعات، أن 22% من الطلاب شعروا أنهم في كثير من الأحيان غير قادرين على التحدث علنا حول قضايا معينة، وفق التقرير.وأشار التقرير الصيني أيضا إلى أن "العرق، وحيازة الأفراد للأسلحة، وجائحة (كوفيد–19) وإجراءات مكافحة التمييز والإجهاض، أصبحت جميعها حقول ألغام للمناقشة والتعبير".وذكر التقرير أن الولايات المتحدة، تحت ستار "حرية التعبير"، تهاجم الصين وتشوه سمعتها بشراسة، مشيرا إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين قاموا بشكل تعسفي بتلفيق بيانات كاذبة، مثل الترويج لروايات "الفيروس الصيني"، و"فيروس ووهان".وأكد تقرير وزارة الخارجية الصينية أنه "على الساحة الدولية، تحلم أمريكا بمواصلة التحدث باسم الجميع، وعرقلة إرساء الديمقراطية في العلاقات الدولية بممارسات الهيمنة، وتدمير بيئة الرأي العام الدولي بحملات التشهير، وخداع المجتمع الدولي، من خلال صور تمجيد الذات والشعارات رفيعة المستوى".
https://sputnikarabic.ae/20240314/الصين-تتهم-أمريكا-باتباع-منطق-قطاع-الطرق-بشأن-تطبيق-تيك-توك-1086971311.html
https://sputnikarabic.ae/20240105/مذيعة-تصرخ-بوجه-مصطفى-البرغوثي-في-تجسيد-لـنفاق-حرية-التعبير-الغربي-فيديو-1084728494.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0e/1086997735_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_bf7846a963278869583f54148ad5bd1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تعرض نماذج بشأن تمثيلية "حرية التعبير" داخل أمريكا

20:15 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 20:26 GMT 14.03.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikمواطنة أمريكية تغطي فمها بشريط لاصق ومكتوب عليه "ليست حرة" في مسيرة لحقوق الإجهاض في لافاييت بارك أمام البيت الأبيض في واشنطن، 4 يوليو/ تموز 2022
مواطنة أمريكية تغطي فمها بشريط لاصق ومكتوب عليه ليست حرة في مسيرة لحقوق الإجهاض في لافاييت بارك أمام البيت الأبيض في واشنطن، 4 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
مواطنة أمريكية تغطي فمها بشريط لاصق ومكتوب عليه "ليست حرة" في مسيرة لحقوق الإجهاض في لافاييت بارك أمام البيت الأبيض في واشنطن، 4 يوليو/ تموز 2022
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، تقريرا جديدا انتقدت فيه أمريكا بسبب خطابها حول "حرية التعبير"، نظرا لسجلها الموثق جيدا من انتهاكات حرية التعبير في الداخل والخارج، بحسب رأيها.
وذكر التقرير الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، ويضم عددا من استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية، أن "حرية التعبير في أمريكا لا تستحق هذا الاسم، بينما تتلاعب الولايات المتحدة بحرية التعبير محليا وفي الدول الأجنبية".
ونقلا عن استطلاع وطني أجرته صحيفة أمريكية وكلية سيينا في عام 2022، أشار تقرير "الخارجية الصينية" إلى أن 66% من المشاركين قالوا إنهم لا يعتقدون أن الأمريكيين يتمتعون بحرية التعبير، بينما قال 46% إن المجتمع الأمريكي أقل حرية بكثير في الحديث عن السياسة مقارنة منذ عقد مضى، نتيجة الاستقطاب السياسي والعنف السياسي.
وأدرج التقرير حملة القمع الأمريكية على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك"، باعتباره انتهاكا لحرية التعبير، في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر "تيك توك".
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
الصين تتهم أمريكا باتباع منطق "قطاع الطرق" بشأن تطبيق تيك توك
10:03 GMT
وذكر التقرير أن "العديد من منظمات حرية التعبير الأمريكية أشارت في وقت سابق إلى أن الحظر المحتمل على "تيك توك" سيكون له تأثير خطير على حرية التعبير في المجال الرقمي، الذي ينتهك حقوق الشعب الأمريكي وفقا للتعديل الأول للدستور".
وقال التقرير إنه "خلال السنوات الأخيرة، كان الحظر المفروض على الكلمات والكتب في أمريكا يتعارض بشكل خطير مع حرية التعبير في الحرم الجامعي".
ولفت إلى أن "الرقابة على الكتب المحظورة في المدارس العامة توسعت بسرعة منذ عام 2021"، مضيفة أنه بين يناير/ كانون الثاني 2021 وفبراير/ شباط 2022، قدم المشرعون الجمهوريون أكثر من 150 قانونا على مستوى الولاية تقيد المعلمين من مناقشة قضايا، مثل العرق والعدالة الاجتماعية في الفصول الدراسية، وكذلك مراقبة المعلمين وتتبع خطاباتهم".
بينما وجدت دراسة استقصائية أجريت على 45 ألف طالب جامعي من 208 جامعات، أن 22% من الطلاب شعروا أنهم في كثير من الأحيان غير قادرين على التحدث علنا حول قضايا معينة، وفق التقرير.
وأشار التقرير الصيني أيضا إلى أن "العرق، وحيازة الأفراد للأسلحة، وجائحة (كوفيد–19) وإجراءات مكافحة التمييز والإجهاض، أصبحت جميعها حقول ألغام للمناقشة والتعبير".
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
مجتمع
مذيعة تصرخ بوجه مصطفى البرغوثي في تجسيد لـ"نفاق حرية التعبير" الغربي... فيديو
5 يناير, 13:25 GMT
وقالت وزارة الخارجية الصينية في تقريرها إن "الولايات المتحدة تتلاعب بحرية التعبير في دول أخرى للحفاظ على هيمنتها".
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة، تحت ستار "حرية التعبير"، تهاجم الصين وتشوه سمعتها بشراسة، مشيرا إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين قاموا بشكل تعسفي بتلفيق بيانات كاذبة، مثل الترويج لروايات "الفيروس الصيني"، و"فيروس ووهان".

وأشار التقرير إلى أنه "في أغسطس/ آب 2022، كشف مرصد ستانفورد للإنترنت، عن شبكة من الحسابات المترابطة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تستخدم الخداع للترويج للخطاب المؤيد للغرب في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتروج للحكومة الأمريكية، وتهاجم وتشوه سمعة دول مثل الصين وروسيا وإيران، بينما تستخدم بعض الحسابات أيضًا تقنية "الذكاء الاصطناعي" لإنشاء ملفات شخصية مزيفة ونشر معلومات مضللة".

وأكد تقرير وزارة الخارجية الصينية أنه "على الساحة الدولية، تحلم أمريكا بمواصلة التحدث باسم الجميع، وعرقلة إرساء الديمقراطية في العلاقات الدولية بممارسات الهيمنة، وتدمير بيئة الرأي العام الدولي بحملات التشهير، وخداع المجتمع الدولي، من خلال صور تمجيد الذات والشعارات رفيعة المستوى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала