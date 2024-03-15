عربي
https://sputnikarabic.ae/20240315/المقداد-يبحث-مع-ابن-فرحان-جهود-دمشق-لمتابعة-عمل-لجنة-الاتصال-العربية-بشأن-سوريا-1087017975.html
المقداد يبحث مع ابن فرحان جهود دمشق لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا
المقداد يبحث مع ابن فرحان جهود دمشق لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها وتطورات الأوضاع في المنطقة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T13:02+0000
2024-03-15T13:02+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075832483_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_158d7a5c236e23a27140bb84c17d8b82.jpg
وأفادت وكالة "سانا"، مساء اليوم الجمعة، بأن الوزيرين السوري والسعودي، ناقشا الجهود التي تبذلها دمشق لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، فضلا عن التحضير الجيد للاجتماع المقبل للجنة الاتصال المفترض عقده في العاصمة العراقية، بغداد.وأكد المقداد وابن فرحان على أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، في وقت شددا فيه على "أهمية التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها منطقتنا، وخاصة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يواجه شعبها إبادة جماعية، وحصاراً خانقاً وتجويعاً وتهجيرا جماعيا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي".يذكر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يقود وفدا مرافقا له في زيارة عمل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السعودية، الرياض.وهذه الزيارة هي الرابعة للمقداد إلى المملكة العربية السعودية في غضون 6 أشهر، إذ قام بأول زيارة في نيسان/أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة في شهر يونيو/حزيران الماضي لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 أيار/مايو على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.وأعلنت السعودية وسوريا، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.ويشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، قد زار الرياض، في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما أكدته الرئاسة السورية في بيان لها، آنذاك.وأضافت الرئاسة السورية في بيان عبر صفحتها على "تلغرام"، حيئنذ: "كان في استقبال الأسد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري".وأكد بيان الرئاسة أن "زيارة الأسد تأتي في إطار المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يتسبب بسقوط المئات من الشهداء والجرحى يومياً ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".
https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-السعودية--1078011416.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/وصول-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-إلى-مطار-الملك-خالد-بن-عبد-العزيز-في-الرياض--عاجل-1083026325.html
السعودية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075832483_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8789225fc5025831a92c89be6a3bae34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

المقداد يبحث مع ابن فرحان جهود دمشق لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

13:02 GMT 15.03.2024
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairs / Saudi Ministry of Foreign Affairsوصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairs / Saudi Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وأفادت وكالة "سانا"، مساء اليوم الجمعة، بأن الوزيرين السوري والسعودي، ناقشا الجهود التي تبذلها دمشق لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، فضلا عن التحضير الجيد للاجتماع المقبل للجنة الاتصال المفترض عقده في العاصمة العراقية، بغداد.
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية
11 يونيو 2023, 17:48 GMT
وأكد المقداد وابن فرحان على أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، في وقت شددا فيه على "أهمية التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها منطقتنا، وخاصة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يواجه شعبها إبادة جماعية، وحصاراً خانقاً وتجويعاً وتهجيرا جماعيا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي".
يذكر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يقود وفدا مرافقا له في زيارة عمل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السعودية، الرياض.
وهذه الزيارة هي الرابعة للمقداد إلى المملكة العربية السعودية في غضون 6 أشهر، إذ قام بأول زيارة في نيسان/أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة في شهر يونيو/حزيران الماضي لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 أيار/مايو على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.
وأعلنت السعودية وسوريا، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز في الرياض
10 نوفمبر 2023, 18:42 GMT
ويشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، قد زار الرياض، في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما أكدته الرئاسة السورية في بيان لها، آنذاك.
وأضافت الرئاسة السورية في بيان عبر صفحتها على "تلغرام"، حيئنذ: "كان في استقبال الأسد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري".
وأكد بيان الرئاسة أن "زيارة الأسد تأتي في إطار المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يتسبب بسقوط المئات من الشهداء والجرحى يومياً ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديوأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала