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https://sputnikarabic.ae/20240317/انفجارات-عنيفة-تهز-الحدود-السورية-الأردنية---عاجل-1087092045.html
انفجارات عنيفة تهز الحدود السورية الأردنية
انفجارات عنيفة تهز الحدود السورية الأردنية
سبوتنيك عربي
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة هزت الحدود السورية الأردنية بريف درعا الشرقي في محيط معبر نصيب الحدودي بين البلدين. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T21:01+0000
2024-03-17T21:33+0000
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وأكدت أن تلك الانفجارات تزامنت مع تحليق مكثف لسلاح الجو الأردني، ما يرجح أن تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن غارات أردنية.ويشار إلى أنه في الثامن عشر من الشهر الماضي، أعلن الجيش الأردني عن إحباطه عملية تهريب للمخدرات، قادمة من الأراضي السورية.وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأضاف المصدر العسكري أن العملية أسفرت، آنذاك، عن مقتل 5 من المهربين، وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.ويأتي هذا في وقت استعرض وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن، في العاصمة الأردنية عمان، في السابع عشر من الشهر الماضي، الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، حيث يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية، في وقت شنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.وبدوره، توعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

انفجارات عنيفة تهز الحدود السورية الأردنية

21:01 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 21:33 GMT 17.03.2024)
© Sputnik . A. khaznaمعبر "نصيب -جابر" الحدودي بين سوريا والأردن
معبر نصيب -جابر الحدودي بين سوريا والأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . A. khazna
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أفادت مراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة هزت الحدود السورية الأردنية بريف درعا الشرقي في محيط معبر نصيب الحدودي بين البلدين.
وأكدت أن تلك الانفجارات تزامنت مع تحليق مكثف لسلاح الجو الأردني، ما يرجح أن تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن غارات أردنية.
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26 سبتمبر 2023, 19:52 GMT
ويشار إلى أنه في الثامن عشر من الشهر الماضي، أعلن الجيش الأردني عن إحباطه عملية تهريب للمخدرات، قادمة من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وأضاف المصدر العسكري أن العملية أسفرت، آنذاك، عن مقتل 5 من المهربين، وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
ويأتي هذا في وقت استعرض وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن، في العاصمة الأردنية عمان، في السابع عشر من الشهر الماضي، الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
16 أغسطس 2023, 13:05 GMT
وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، حيث يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية، في وقت شنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.
وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.
وبدوره، توعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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