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https://sputnikarabic.ae/20240327/قائمة-اللاعبين-الأعلى-أجرا-في-الدوري-السعودي-1087427535.html
قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي
قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
شهد الدوري السعودي بكرة القدم في السنوات الأخيرة انتقال أفضل لاعبي كرة القدم إليه، ليصبح محط اهتمام الكثير من اللاعبين ووسائل الإعلام والشركات الراعية. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:28+0000
2024-03-27T12:28+0000
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بدأت الثورة في دوري المحترفين السعودي عندما انضم كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور ، إلى فريق النصر في يناير/ كانون الثاني 2023 بعد إنهاء عقده المثير للجدل مع مانشستر يونايتد. أثار انتقال رونالدو إلى المملكة العربية السعودية اهتمامًا فوريًا ووضع سابقة جديدة في كرة القدم الآسيوية.كانت فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2023–2024 بمثابة علامة على ظهور المملكة العربية السعودية كقوة محتملة في كرة القدم العالمية. حقيقة أن بعض أكبر الأسماء في الرياضة لم تعد تلعب للأندية الأوروبية يكسر الهيمنة الأوروبية السابقة على كرة القدم على مستوى الأندية. ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي10- جوردان هندرسون (21 مليون يورو)انضم جوردان هندرسون، إلى نادي الاتفاق يوم 27 يوليو/ تموز 2023، بعد مسيرة طويلة قضاها في ليفربول، في عقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026 وبراتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.9- مالكوم (21 مليون يورو)تعاقد نادي الهلال السعودي مع المهاجم البرازيلي مالكوم قادماً من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، في 26 يوليو، بعقد يمتد حتى موسم 2026-2027.وسيحصل مالكوم لاعب برشلونة السابق على راتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو، بحسب ما نشرت "سكاي سبورتس".8- رياض محرز (29 مليون يورو)وصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي، يوم 28 يوليو، قادماً من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.وقال الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر": "انتهى الانتظار.. رياض حقيقة".ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات، فيما يصل راتبه السنوي إلى 29 مليون يورو.7- خاليدو كوليبالي (35 مليون يورو)وقع كوليبالي مع نادي الهلال السعودي، يوم 25 يونيو/ حزيران 2023، ووصلت الصفقة إلى 23 مليون يورو وبعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026.وسيتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 35 مليون يورو، ليصبح في صف أعلى أجور للمدافعين حاليا في العالم.6- ساديو ماني (38 مليون يورو)تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ حتى 2027.ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.و انتقل ماني إلى بايرن، بعد تسجيله لـ 120 هدفاً في 269 مباراة مع ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.وبحسب ما ذكرته "سكاي سبورتس"، فإن راتب ماني السنوي سيصل لـ 38 مليون يورو.5- مارسيلو بروزوفيتش (41 مليون يورو)تعاقد نادي النصر مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش، في 3 يوليو، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، الذي وصل برفقته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.واختار الكرواتي الانتقال للفريق السعودي بعد منافسة من نادي برشلونة الإسباني للظفر بخدماته، وسيتقاضى معه راتباً سنوياً يصل إلى 41 مليون يورو.4- نغولو كانتي (100 مليون يورو)في صفقة انتقال حر تعاقد نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، يوم 21 يونيو، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وارتبط معه بعقد يمتد لثلاثة مواسم.ووصف الاتحاد انتقال الفرنسي بأنه يعتبر امتدادا للصفقات الكبيرة والشهيرة والمؤثرة في تاريخ النادي وخطوة تاريخية في الدوري السعودي.وانتهى عقد كانتي (32 عاماً)، مع تشيلسي في 30 يونيو، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي ضخم مع نادي الاتحاد يصل إلى 100 مليون يورو.3- نيمار (من 150 إلى 400 مليون يورو)أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء 15 أغسطس/ آب 2023، تعاقده مع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مدوية، مقابل رسوم انتقال اقتربت من 100 مليون يورو.وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) من خلال مقطع فيديو عن صفقة انتقال نيمار مع تعليق جاء فيه: "الموهبة الرائعة.. التي تجذب انتباه الجميع، نيمار هلالي".وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أكدت أن الهلال اتفق مع صاحب الـ 31 عاماً، على تقاضيه 160 مليون يورو (أي نحو 175 مليون دولار) خلال موسمين.فيما قال الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن راتب نيمار سيكون أعلى من ذلك بكثير، إذ سيتقاضى 300 مليون دولار خلال عامين، وقد يصل إلى 400 مليون مع الإضافات، بينما أكدت "سكاي سبورتس" أن راتب نيمار السنوي يبلغ 151 مليون يورو.2- كريم بنزيمة (200 مليون يورو)بعد مفاوضات طويلة، أعلن نادي الاتحاد، يوم 6 يونيو 2023، التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.وأشارت "سكاي سبورت" إلى أن الفرنسي سيحصل على راتب خيالي قد يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.1- كريستيانو رونالدو (200 مليون يورو)يعتبر رونالدو أول النجوم الكبار الذين وصلوا إلى السعودية بانضمامه لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية وتحديداً يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.ليفتح الباب لجميع نجوم كرة القدم العالمية بالانضمام للأندية السعودية.ووقع البرتغالي عقدا مع نادي النصر يبقى فيه بصفوف النادي السعودي حتى عام 2025، حيث سيحصل رونالدو بموجب العقد على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، بالإضافة لميزات أخرى تتعلق بمشاركاته وأهدافه مع الفريق وحملته الإعلانية.
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تقارير منوعات, العالم, أخبار كرة القدم
تقارير منوعات, العالم, أخبار كرة القدم

قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي

12:28 GMT 27.03.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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شهد الدوري السعودي بكرة القدم في السنوات الأخيرة انتقال أفضل لاعبي كرة القدم إليه، ليصبح محط اهتمام الكثير من اللاعبين ووسائل الإعلام والشركات الراعية.
بدأت الثورة في دوري المحترفين السعودي عندما انضم كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور ، إلى فريق النصر في يناير/ كانون الثاني 2023 بعد إنهاء عقده المثير للجدل مع مانشستر يونايتد. أثار انتقال رونالدو إلى المملكة العربية السعودية اهتمامًا فوريًا ووضع سابقة جديدة في كرة القدم الآسيوية.
كانت فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2023–2024 بمثابة علامة على ظهور المملكة العربية السعودية كقوة محتملة في كرة القدم العالمية. حقيقة أن بعض أكبر الأسماء في الرياضة لم تعد تلعب للأندية الأوروبية يكسر الهيمنة الأوروبية السابقة على كرة القدم على مستوى الأندية.

ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي

10- جوردان هندرسون (21 مليون يورو)

انضم جوردان هندرسون، إلى نادي الاتفاق يوم 27 يوليو/ تموز 2023، بعد مسيرة طويلة قضاها في ليفربول، في عقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026 وبراتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.

9- مالكوم (21 مليون يورو)

تعاقد نادي الهلال السعودي مع المهاجم البرازيلي مالكوم قادماً من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، في 26 يوليو، بعقد يمتد حتى موسم 2026-2027.
وسيحصل مالكوم لاعب برشلونة السابق على راتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو، بحسب ما نشرت "سكاي سبورتس".

8- رياض محرز (29 مليون يورو)

وصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي، يوم 28 يوليو، قادماً من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.
وقال الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر": "انتهى الانتظار.. رياض حقيقة".
ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات، فيما يصل راتبه السنوي إلى 29 مليون يورو.

7- خاليدو كوليبالي (35 مليون يورو)

وقع كوليبالي مع نادي الهلال السعودي، يوم 25 يونيو/ حزيران 2023، ووصلت الصفقة إلى 23 مليون يورو وبعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026.
وسيتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 35 مليون يورو، ليصبح في صف أعلى أجور للمدافعين حاليا في العالم.

6- ساديو ماني (38 مليون يورو)

تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ حتى 2027.
ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.
و انتقل ماني إلى بايرن، بعد تسجيله لـ 120 هدفاً في 269 مباراة مع ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.
وبحسب ما ذكرته "سكاي سبورتس"، فإن راتب ماني السنوي سيصل لـ 38 مليون يورو.

5- مارسيلو بروزوفيتش (41 مليون يورو)

تعاقد نادي النصر مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش، في 3 يوليو، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، الذي وصل برفقته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
واختار الكرواتي الانتقال للفريق السعودي بعد منافسة من نادي برشلونة الإسباني للظفر بخدماته، وسيتقاضى معه راتباً سنوياً يصل إلى 41 مليون يورو.

4- نغولو كانتي (100 مليون يورو)

في صفقة انتقال حر تعاقد نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، يوم 21 يونيو، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وارتبط معه بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ووصف الاتحاد انتقال الفرنسي بأنه يعتبر امتدادا للصفقات الكبيرة والشهيرة والمؤثرة في تاريخ النادي وخطوة تاريخية في الدوري السعودي.
وانتهى عقد كانتي (32 عاماً)، مع تشيلسي في 30 يونيو، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي ضخم مع نادي الاتحاد يصل إلى 100 مليون يورو.

3- نيمار (من 150 إلى 400 مليون يورو)

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء 15 أغسطس/ آب 2023، تعاقده مع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مدوية، مقابل رسوم انتقال اقتربت من 100 مليون يورو.
وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) من خلال مقطع فيديو عن صفقة انتقال نيمار مع تعليق جاء فيه: "الموهبة الرائعة.. التي تجذب انتباه الجميع، نيمار هلالي".
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أكدت أن الهلال اتفق مع صاحب الـ 31 عاماً، على تقاضيه 160 مليون يورو (أي نحو 175 مليون دولار) خلال موسمين.
فيما قال الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن راتب نيمار سيكون أعلى من ذلك بكثير، إذ سيتقاضى 300 مليون دولار خلال عامين، وقد يصل إلى 400 مليون مع الإضافات، بينما أكدت "سكاي سبورتس" أن راتب نيمار السنوي يبلغ 151 مليون يورو.

2- كريم بنزيمة (200 مليون يورو)

بعد مفاوضات طويلة، أعلن نادي الاتحاد، يوم 6 يونيو 2023، التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.
وأشارت "سكاي سبورت" إلى أن الفرنسي سيحصل على راتب خيالي قد يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

1- كريستيانو رونالدو (200 مليون يورو)

يعتبر رونالدو أول النجوم الكبار الذين وصلوا إلى السعودية بانضمامه لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية وتحديداً يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ليفتح الباب لجميع نجوم كرة القدم العالمية بالانضمام للأندية السعودية.
ووقع البرتغالي عقدا مع نادي النصر يبقى فيه بصفوف النادي السعودي حتى عام 2025، حيث سيحصل رونالدو بموجب العقد على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، بالإضافة لميزات أخرى تتعلق بمشاركاته وأهدافه مع الفريق وحملته الإعلانية.
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