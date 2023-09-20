https://sputnikarabic.ae/20230920/تركيا-تدعو-العراق-إلى-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-تنظيما-إرهابيا-بعد-هجوم-السليمانية-1081230237.html

تركيا تدعو العراق إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا" بعد هجوم السليمانية

تركيا تدعو العراق إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا" بعد هجوم السليمانية

اتهمت وزارة الخارجية التركية، الاتحاد الوطني الكردستاني، باستهداف مطار "عربت" في مدينة السليمانية شمالي العراق. 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T11:29+0000

2023-09-20T11:29+0000

2023-09-20T11:29+0000

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وأعربت الخارجية التركية، في بيان لها، عن "تطلعها إلى أن يصنيف العراق وسلطات إقليم كردستان العراق الـ"بي كي كي" وأذرعه "تنظيمات إرهابية"، على خلفية هجوم مطار "عربت" بالمسيرات"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأفادت الوزارة بأن "تطورات الانفجار الذي وقع في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري في مطار عربت، مثيرة للاهتمام"، مؤكدة أن "عناصر من "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، كانت تجري تدريبات مع "بي كي كي/ واي بي جي" في أثناء الانفجار"، حسب قولها.وأضافت أن "هذا التطور خطير، لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم"، مشيرة إلى أن هذا "الحادث الأخير أكد مجددا مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم سكانها كرهائن"، حسب وصف البيان.وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق، مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين جراء قصف استهدف مطار "عربت" في منطقة السليمانية، باستخدام طائرة مسيرة.وقال المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول في بيان: "في يوم الاثنين المصادف 18 أيلول/ سبتمبر، وفي تمام الساعة 17:00، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد 3 من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".يأتي ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام كردستانية، سقوط عدد من القتلى والجرحى، إثر هجوم وقع في مطار عربت في محافظة السليمانية شمالي العراق.ونقلت شبكة "رووداو"، عن مصدر أمني، قوله إن "الحادث لا يعرف ما إذا كان ناجمًا عن انفجار سيارة مفخخة، أو قصف بطائرة مسيّرة"، مشيرا إلى أن "أشخاصًا فقدوا حياتهم وأصيبوا جراءه".وأدانت الرئاسة العراقية، أمس الثلاثاء، "بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على مدن إقليم كردستان الآمنة".وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أنه "تم استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل، واستدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجه إلى الرئاسة التركية بشأن قصف مطار عربت في السليمانية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.ونفى البرلمان العراقي، في وقت سابق، "تفكير بغداد باللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل رفع شكوى ضد الجهة التي قصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان".وقال عضو اللجنة، عامر الفائز، في حديث لموقع "العهد نيوز"، إنه "تم فتح قنوات اتصال رسمية مع تركيا حول القصف الذي تعرض له المطار"، مشيرًا إلى أن "الاتصالات الرسمية القائمة في إطار التحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بهذا الاعتداء".وشهد شمال العراق، الشهر الماضي، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق، وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفًا تركيًا متكررًا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكًا للسيادة العراقية.

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