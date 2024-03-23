https://sputnikarabic.ae/20240323/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-الإدارة-الأمريكية-لم-تتواصل-معنا-بعد-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087317145.html

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: الإدارة الأمريكية لم تتواصل معنا بعد هجوم كروكوس الإرهابي

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: الإدارة الأمريكية لم تتواصل معنا بعد هجوم كروكوس الإرهابي

سبوتنيك عربي

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف لـ"سبوتنيك" إن الإدارة الأمريكية لم تتواصل مع السفارة الروسية بعد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T22:51+0000

2024-03-23T22:51+0000

2024-03-23T22:58+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg

سبوتنيك. وقال أنطونوف "لم تكن هناك اتصالات"، مشيرا إلى أن "الشر الأعظم هو الإرهاب"، وأن الجانب الأكثر أهمية في العلاقات الروسية الأمريكية برمته هو مكافحة الإرهاب.ولفت أنطونوف إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الحرب على الإرهاب دُمرت مؤكدا أن الخطأ ليس من جانب موسكو.وتابع أنطونوف: "لطالما ذكرتُ للأمريكيين أن رئيسنا هو أول من عرض المساعدة عليهم في 2001 (بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر)".وأضاف: "لقد نجح الأمر ولكن ليس خطأنا أن كل هذا تم تدميره اليوم"، في إشارة إلى الاتصالات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 133 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أمس السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يؤكد-تضامن-مصر-مع-روسيا-في-أعقاب-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-ستي--1087308066.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار