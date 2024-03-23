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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يؤكد-تضامن-مصر-مع-روسيا-في-أعقاب-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-ستي--1087308066.html
شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"
شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن تضامنه مع الشعب الروسي... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T15:32+0000
2024-03-23T15:32+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
مصر
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وبحسب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أدان شكري بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في"كروكوس ستي"، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالأحداث المأساوية التي وقعت، وأعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى". وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي". أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, مصر
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, مصر

شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"

15:32 GMT 23.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي".
وبحسب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أدان شكري بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في"كروكوس ستي"، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالأحداث المأساوية التي وقعت، وأعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة آثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
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14:50 GMT
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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