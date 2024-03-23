https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يؤكد-تضامن-مصر-مع-روسيا-في-أعقاب-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-ستي--1087308066.html
شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"
شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن تضامنه مع الشعب الروسي... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T15:32+0000
2024-03-23T15:32+0000
2024-03-23T15:32+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
مصر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087284843_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_74be4ed5e420d9a11bb71a455ca5a578.jpg
وبحسب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أدان شكري بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في"كروكوس ستي"، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالأحداث المأساوية التي وقعت، وأعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى". وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي". أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
https://sputnikarabic.ae/20240323/وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-ندين-بشدة-استهداف-المدنيين-العزل--1087307315.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087284843_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_f12ffc494a05113b103b9c459ae02e4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, مصر
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, مصر
شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي".
وبحسب البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أدان شكري بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في"كروكوس ستي"، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالأحداث المأساوية التي وقعت، وأعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي"
في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين
، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك
بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.