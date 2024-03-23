https://sputnikarabic.ae/20240323/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-بلدة-العسيرة-في-مدينة-بعلبك-شرقي-لبنان-1087317323.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بلدة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بلدة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات جوية على بلدة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
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جنوب لبنان- سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ على بلدة العسيرة الواقعة في مدينة بعلبك".وأضاف المصدر ذاته أن "المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات جراء الغارة، وأن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف".وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي الاقتصادي، الدكتور عماد عكوش إن "الخسائر الاقتصادية نتيجة عملية "طوفان الأقصى"، واستمرار المواجهات في جنوب لبنان بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية بكافة أطيافها، ما زالت تتراكم عند الطرفين، وإن كانت قيمة الخسائر عند الطرف الإسرائيلي أكبر من حيث القيمة، وذلك ناتج عن فرق حجم الاقتصاد لدى الطرفين".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الخسائر المباشرة وغير المباشرة لغاية اليوم تجاوزت على الاقتصاد في لبنان 5 مليار دولار، وعلى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، والأهم في المساكن والبنى التحتية".وتابع: "تجاوزت عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها أكثر من 500 وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل، ويضاف لها أكثر من 3 آلاف دُمرت بشكل جزئي، وفق آخر الإحصاءات".وقال: إن "الخسائر طالت القطاع الزراعي بشكل كبير، وعلى طول الحدود اللبنانية، وبعمق يزيد عن 10 كيلو متر، وتركت الأرض دون حصاد والبساتين دون رعاية، مما سيؤدي لاحقا إلى تضرر هذه المزارع، ودفع خسائر كبيرة لإعادة استصلاحها، خاصة تلك التي تعرّضت للقنابل الفوسفورية، والتي أحرقت البساتين والمزارع بشكل كبير".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" إذ يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-17-موقعا-في-جنوب-لبنان-1087187848.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بلدة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات جوية على بلدة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان.
جنوب لبنان- سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ على بلدة العسيرة الواقعة في مدينة بعلبك".
وأضاف المصدر ذاته أن "المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات جراء الغارة، وأن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف".
وفي وقت سابق، قال المحلل السياسي الاقتصادي، الدكتور عماد عكوش إن "الخسائر الاقتصادية نتيجة عملية "طوفان الأقصى"، واستمرار المواجهات في جنوب لبنان بين إسرائيل
والمقاومة اللبنانية بكافة أطيافها، ما زالت تتراكم عند الطرفين، وإن كانت قيمة الخسائر عند الطرف الإسرائيلي أكبر من حيث القيمة، وذلك ناتج عن فرق حجم الاقتصاد لدى الطرفين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الخسائر المباشرة وغير المباشرة لغاية اليوم تجاوزت على الاقتصاد في لبنان 5 مليار دولار، وعلى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، والأهم في المساكن والبنى التحتية".
وتابع: "تجاوزت عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها أكثر من 500 وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل، ويضاف لها أكثر من 3 آلاف دُمرت بشكل جزئي، وفق آخر الإحصاءات".
وقال: إن "الخسائر طالت القطاع الزراعي بشكل كبير، وعلى طول الحدود اللبنانية، وبعمق يزيد عن 10 كيلو متر، وتركت الأرض دون حصاد والبساتين دون رعاية، مما سيؤدي لاحقا إلى تضرر هذه المزارع، ودفع خسائر كبيرة لإعادة استصلاحها، خاصة تلك التي تعرّضت للقنابل الفوسفورية
، والتي أحرقت البساتين والمزارع بشكل كبير".
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" إذ يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة
إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.