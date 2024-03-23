https://sputnikarabic.ae/20240323/لبنان-يعتزم-تقديم-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-تشويش-إسرائيل-على-أنظمة-الملاحة-1087287845.html

لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة

لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن تشويش إسرائيل على أنظمة الملاحة

سبوتنيك عربي

حمّلت وزارة الخارجية اللبنانية، إسرائيل مسؤولية أي كارثة قد تقع بسبب تشويشها على أنظمة الملاحة الجوية. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T08:32+0000

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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "لبنان سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفه باعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة".وأضافت أن "الإجراء الإسرائيلي يؤثر على سلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت؛ منذ بدء الحرب على غزة"، مؤكدة أن "هذه الشكوى جاءت استكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240321/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087242203.html

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