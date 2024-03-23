https://sputnikarabic.ae/20240323/خبير-أمني-جزائري-حركة-العناصر-المنفذة-للهجوم-في-روسيا-كلاسيكية-أقرب-لتدريبات-الغرب-1087293512.html

خبير أمني جزائري: حركة العناصر المنفذة للهجوم في روسيا "كلاسيكية" أقرب لتدريبات الغرب

خبير أمني جزائري: حركة العناصر المنفذة للهجوم في روسيا "كلاسيكية" أقرب لتدريبات الغرب

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو إلى 115 قتيلا وأكثر من 100 مصابا،... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T11:08+0000

2024-03-23T11:08+0000

2024-03-23T11:08+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الأخبار

الجزائر

أخبار العالم الآن

العالم

حصري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087284440_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_558dd339283d7a57507cce92d45fa328.jpg

تعليقا على الهجوم الإرهابي، قال الخبير الأمني الجزائري المتخصص في قضايا الدفاع والأمن، أكرم خريف، إن الإعلان المسند للتنظيم الإرهابي "داعش"، ليس حقيقيا.ويرى في حديثه مع "سبوتنيك"، عدم وجود أي دليل يثبت صحة إعلان التنظيم الإرهابي ( المحظور في روسيا) مسؤوليته عن العملية.ولفت إلى أن المشاهد التي ظهرت في بعض الفيديوهات المتداولة، تشير إلى أن المنفذين لم يسبق لهم أي تكوين (تدريب) ضمن صفوف الجماعات الموجودة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.وفند الخبير الأمني بعض النقاط المتمثلة في طريقة حمل الأسلحة والتحرك، والتي تبدو مغايرة لطبيعة حركة العناصر الإرهابية، بل كانت أقرب إلى حد ما للتدريبات الكلاسيكية للدول الغربية.وتابع: "لا أدري إن كان الهجوم يحمل بصمة ما، أو علاقة مع دولة من الشرق أو الغرب".وبشأن التحذير الأمريكي، يقول الخبير الأمني "التحذيرات الأمريكية عادية ومتعلقة بالانتخابات الرئاسية في روسيا، ومفادها بأن تقلل الجالية الأمريكية من التحركات خلال تلك المهلة لتفادي الشبهات".يذكر أن 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي" وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أمس الجمعة.ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.وحسب آخر البيانات، قُتل 115 شخصا، وأصيب أكثر من 100 شخص، بينهم أطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240322/الكرملين-بوتين-أعطى-كل-التعليمات-اللازمة-فيما-يتعلق-بهجوم-كروكوس-في-موسكو--1087276976.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/مصدر-في-المخابرات-الروسية-وردت-معلومات-من-واشنطن-حول-التحضير-لهجمات-إرهابية-في-موسكو-دون-تفاصيل-1087288439.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم, حصري