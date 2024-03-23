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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240323/وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-ندين-بشدة-استهداف-المدنيين-العزل--1087307315.html
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": ندين بشدة استهداف المدنيين العزل
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": ندين بشدة استهداف المدنيين العزل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، أن الإرهاب لا دين له وأن استهداف المدنيين العزل مدان بشدة مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع على "كروكوس سيتي" هو عمل جبان... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T14:50+0000
2024-03-23T14:57+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
لبنان
حصري
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وأعلن مكاري في حديث لراديو "سبوتنيك" أن الشعب اللبناني متضامن مع الشعب الروسي إلى أبعد الحدود، وأن هذا التضامن الذي نراه اليوم هو دليل أن الشعب الروسي لا يستحق ما حدث معه يوم أمس". ورأى مكاري أنه في الايام القلية المقبلة سيكشف التحقيق الجهات المتورطة، لافتا إلى أن اعترافات الموقوفين ستظهر إلى العلن وحينها سيتم التعليق على هذا الامر.وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أدان العمل الإرهابي الذي استهدف موسكو، وقال في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدين لبنان بشدة العمل الإرهابي الذي وقع ليل أمس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء، ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html
https://sputnikarabic.ae/20240323/مفتي-مصر-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-قاعة-كروكوس-سيتي-قرب-موسكو-1087305933.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, لبنان, حصري
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, لبنان, حصري

وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": ندين بشدة استهداف المدنيين العزل

14:50 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 14:57 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقاعة الحفلات الموسيقية المحترقة آثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة آثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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حصري
أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، أن الإرهاب لا دين له وأن استهداف المدنيين العزل مدان بشدة مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع على "كروكوس سيتي" هو عمل جبان ومستنكر ومدان.
وأعلن مكاري في حديث لراديو "سبوتنيك" أن الشعب اللبناني متضامن مع الشعب الروسي إلى أبعد الحدود، وأن هذا التضامن الذي نراه اليوم هو دليل أن الشعب الروسي لا يستحق ما حدث معه يوم أمس".
ورأى مكاري أنه في الايام القلية المقبلة سيكشف التحقيق الجهات المتورطة، لافتا إلى أن اعترافات الموقوفين ستظهر إلى العلن وحينها سيتم التعليق على هذا الامر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
بوتين يخاطب المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"... فيديو
12:32 GMT
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أدان العمل الإرهابي الذي استهدف موسكو، وقال في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدين لبنان بشدة العمل الإرهابي الذي وقع ليل أمس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء، ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
مفتي مصر يدين الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" قرب موسكو
13:54 GMT
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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