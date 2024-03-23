https://sputnikarabic.ae/20240323/وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-ندين-بشدة-استهداف-المدنيين-العزل--1087307315.html

وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": ندين بشدة استهداف المدنيين العزل

وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": ندين بشدة استهداف المدنيين العزل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، أن الإرهاب لا دين له وأن استهداف المدنيين العزل مدان بشدة مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع على "كروكوس سيتي" هو عمل جبان... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T14:50+0000

2024-03-23T14:50+0000

2024-03-23T14:57+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

لبنان

حصري

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وأعلن مكاري في حديث لراديو "سبوتنيك" أن الشعب اللبناني متضامن مع الشعب الروسي إلى أبعد الحدود، وأن هذا التضامن الذي نراه اليوم هو دليل أن الشعب الروسي لا يستحق ما حدث معه يوم أمس". ورأى مكاري أنه في الايام القلية المقبلة سيكشف التحقيق الجهات المتورطة، لافتا إلى أن اعترافات الموقوفين ستظهر إلى العلن وحينها سيتم التعليق على هذا الامر.وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أدان العمل الإرهابي الذي استهدف موسكو، وقال في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدين لبنان بشدة العمل الإرهابي الذي وقع ليل أمس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء، ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/مفتي-مصر-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-قاعة-كروكوس-سيتي-قرب-موسكو-1087305933.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, لبنان, حصري