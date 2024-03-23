https://sputnikarabic.ae/20240323/قتيل-و4-مصابين-في-هجوم-صاروخي-واسع-النطاق-على-سيفاستوبول-الروسية-1087317471.html

قتيل و4 مصابين في هجوم صاروخي واسع النطاق على سيفاستوبول الروسية

قتيل و4 مصابين في هجوم صاروخي واسع النطاق على سيفاستوبول الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق على المدينة مساء أمس. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T23:39+0000

2024-03-23T23:39+0000

2024-03-23T23:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

جمهورية القرم الروسية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1c/1086482357_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_b58ee5feb6d158bcb31dc14696c8d5b2.jpg

سيفاستوبول- سبوتنيك. جاءت تصريحات رازفوزاييف في بيان عبر تطبيق "تليغرام" أوضح فيه: "بسبب سقوط شظية صاروخية على أحد المنازل في يالطا، توفي أحد سكان سيفاستوبول والذي يبلغ من العمر 65 عاما، أقدم تعازي الحارة لعائلته وأصدقائه، ستوفر حكومة سيفاستوبول، بناءً على تعليماتي، كل ما يلزم من مساعدة".وأشار حاكم المدينة إلى إصابة 4 أشخاص نتيجة الهجوم، قائلاً إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في سيفاستوبول يوم السبت الساعة 22.44 بتوقيت موسكو، وأنه تم إسقاط أكثر من 10 صواريخ. وسقطت الشظايا في مناطق متفرقة من المدينة.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا.جاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها، لافتا إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20240318/إحباط-هجوم-إرهابي-على-خط-السكة-الحديدية-في-شبه-جزيرة-القرم-1087107324.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/الداخلية-الروسية-المشتبه-بتورطهم-في-الهجوم-الإرهابي-قرب-موسكو-ليسوا-مواطنين-روس-1087314360.html

جمهورية القرم الروسية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية