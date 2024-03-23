https://sputnikarabic.ae/20240323/مسؤول-في-حركة-أمل-يجب-لجم-هذا-الإرهاب-لأنه-يهدد-الأمن-الدولي-1087310294.html

مسؤول في حركة أمل: يجب لجم هذا الإرهاب لأنه يهدد الأمن الدولي

مسؤول في حركة أمل: يجب لجم هذا الإرهاب لأنه يهدد الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

قدم رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل، مصطفى الفوعاني، العزاء والتضامن للقيادة الروسية والشعب الروسي وإلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T17:32+0000

2024-03-23T17:32+0000

2024-03-23T17:32+0000

حصري

لبنان

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وأكد الفوعاني في حديث لـراديو" سبوتنيك": أن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء ارتكب من خلال جماعات أو مخابرات أي دولة، مشيراً الى أن استمراره على هذا الشكل الذي حدث في العاصمة الروسية موسكو يشكل عدواناً كبيراً على الإنسانية جمعاء ويحتاج إلى جهد دولي لمكافحة هذا الخطر وهذا التهديد على الأمن والسلم الدوليين".ورأى الفوعاني أنه لم يعد كافياً اليوم الاستنكار والاستهجان، وما حصل في روسيا يحصل في غزة وجنوب لبنان وهناك محاولات لزعزعة الاستقرار العالمي.وأضاف: "يجب أن يكون هناك خطوات حاسمة للجم منابع الإرهاب في جميع أنحاء العالم بحسب ما قال رئيس البرلمان اللبناني.وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أبرق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الاعتداء الإرهابي بضواحي موسكو .وقال بري في نص البرقية إن الإرهاب لا دين ولا هوية له، وهو يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية والديانات السماوية وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين. وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يؤكد-تضامن-مصر-مع-روسيا-في-أعقاب-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-ستي--1087308066.html

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حصري, لبنان, روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو