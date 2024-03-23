عربي
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240323/مسؤول-في-حركة-أمل-يجب-لجم-هذا-الإرهاب-لأنه-يهدد-الأمن-الدولي-1087310294.html
مسؤول في حركة أمل: يجب لجم هذا الإرهاب لأنه يهدد الأمن الدولي
مسؤول في حركة أمل: يجب لجم هذا الإرهاب لأنه يهدد الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
قدم رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل، مصطفى الفوعاني، العزاء والتضامن للقيادة الروسية والشعب الروسي وإلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T17:32+0000
2024-03-23T17:32+0000
حصري
لبنان
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وأكد الفوعاني في حديث لـراديو" سبوتنيك": أن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء ارتكب من خلال جماعات أو مخابرات أي دولة، مشيراً الى أن استمراره على هذا الشكل الذي حدث في العاصمة الروسية موسكو يشكل عدواناً كبيراً على الإنسانية جمعاء ويحتاج إلى جهد دولي لمكافحة هذا الخطر وهذا التهديد على الأمن والسلم الدوليين".ورأى الفوعاني أنه لم يعد كافياً اليوم الاستنكار والاستهجان، وما حصل في روسيا يحصل في غزة وجنوب لبنان وهناك محاولات لزعزعة الاستقرار العالمي.وأضاف: "يجب أن يكون هناك خطوات حاسمة للجم منابع الإرهاب في جميع أنحاء العالم بحسب ما قال رئيس البرلمان اللبناني.وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أبرق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الاعتداء الإرهابي بضواحي موسكو .وقال بري في نص البرقية إن الإرهاب لا دين ولا هوية له، وهو يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية والديانات السماوية وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين. وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
https://sputnikarabic.ae/20240323/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html
https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يؤكد-تضامن-مصر-مع-روسيا-في-أعقاب-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-ستي--1087308066.html
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حصري, لبنان, روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
حصري, لبنان, روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

مسؤول في حركة أمل: يجب لجم هذا الإرهاب لأنه يهدد الأمن الدولي

17:32 GMT 23.03.2024
© Sputnik . The investigative committee of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . The investigative committee of the Russian Federation
/
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حصري
قدم رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل، مصطفى الفوعاني، العزاء والتضامن للقيادة الروسية والشعب الروسي وإلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"، وعبر عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي.
وأكد الفوعاني في حديث لـراديو" سبوتنيك": أن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء ارتكب من خلال جماعات أو مخابرات أي دولة، مشيراً الى أن استمراره على هذا الشكل الذي حدث في العاصمة الروسية موسكو يشكل عدواناً كبيراً على الإنسانية جمعاء ويحتاج إلى جهد دولي لمكافحة هذا الخطر وهذا التهديد على الأمن والسلم الدوليين".
ورأى الفوعاني أنه لم يعد كافياً اليوم الاستنكار والاستهجان، وما حصل في روسيا يحصل في غزة وجنوب لبنان وهناك محاولات لزعزعة الاستقرار العالمي.
يقوم موظفو وزارة حالات الطوارئ في الاتحاد الروسي بإزالة الأنقاض بعد الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
16:30 GMT
وأضاف: "يجب أن يكون هناك خطوات حاسمة للجم منابع الإرهاب في جميع أنحاء العالم بحسب ما قال رئيس البرلمان اللبناني.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أبرق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الاعتداء الإرهابي بضواحي موسكو .
وقال بري في نص البرقية إن الإرهاب لا دين ولا هوية له، وهو يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية والديانات السماوية وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين.
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
شكري يؤكد تضامن مصر مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي على "كروكوس ستي"
15:32 GMT
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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