https://sputnikarabic.ae/20240324/البيت-الأبيض-ينفي-مرة-أخرى-تورط-كييف-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-سيتي-1087318941.html
البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الأحد، أن "أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز... 24.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-24T04:51+0000
2024-03-24T04:51+0000
2024-03-24T05:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقالت واتسون، في بيان: "يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، ولم يكن هناك أي تورط لأوكرانيا".وفي وقت لاحق، أكد مصدر في جهاز الاستخبارات الروسي، أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو، وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية بيانات موثوقة حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس"، فيجب نقلها على الفور إلى الجانب الروسي.وكانت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، قد ذكرت في وقت سابق، أن الغرب كان يعلم مسبقًا أن منفذي الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي"، كانوا يشبهون أنصار "داعش"(منظمة إرهابة محظورة في روسيا ودول عدة)، لذلك بدأوا لتغذية هذا الإصدار.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أول أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة، أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين، عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة، الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك، بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
https://sputnikarabic.ae/20240323/السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-الإدارة-الأمريكية-لم-تتواصل-معنا-بعد-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087317145.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الهجوم الإرهابي في موسكو
البيت الأبيض ينفي مرة أخرى تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"
04:51 GMT 24.03.2024 (تم التحديث: 05:16 GMT 24.03.2024)
صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الأحد، أن "أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز التجاري "كروكوس سيتي" في كراسنوغورسك، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وقالت واتسون، في بيان: "يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، ولم يكن هناك أي تورط لأوكرانيا".
وقد صرحت أدريان واتسون، سابقًا، أنه "في شهر مارس (آذار الجاري)، تلقت الولايات المتحدة معلومات حول الإعداد لهجوم إرهابي في موسكو، على الأرجح في أماكن مزدحمة، وشاركتها مع الجانب الروسي".
وفي وقت لاحق، أكد مصدر في جهاز الاستخبارات الروسي، أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو، وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية بيانات موثوقة حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس"، فيجب نقلها على الفور إلى الجانب الروسي.
كما أشارت إلى أن رد فعل واشنطن يثير التساؤلات، حيث ذكرت أن أوكرانيا والأوكرانيين لم يشاركوا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"، وتساءلت زاخاروفا: "على أي أساس يستنتج المسؤولون في واشنطن أي استنتاجات حول تورط شخص ما في خضم مأساة؟".
وكانت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، قد ذكرت في وقت سابق، أن الغرب كان يعلم مسبقًا أن منفذي الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي"، كانوا يشبهون أنصار "داعش"(منظمة إرهابة محظورة في روسيا ودول عدة)، لذلك بدأوا لتغذية هذا الإصدار.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أول أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي"
في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة، أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم أمس السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا متورطين في ارتكاب العمل الإرهابي، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين، عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة، الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك، بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.