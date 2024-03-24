https://sputnikarabic.ae/20240324/اليوم-العالمي-لـمرض-السل-توصيات-لرفع-مستوى-الوعي-والقضاء-على-الوباء-1087333608.html

اليوم العالمي لـ"مرض السل".. توصيات لرفع مستوى الوعي والقضاء على الوباء

اليوم العالمي لـ"مرض السل".. توصيات لرفع مستوى الوعي والقضاء على الوباء

سبوتنيك عربي

يحتفل العالم في 24 مارس/ آذار من كل عام باليوم العالمي لمرض السل، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمشكلة مرض السل وحشد الجهود للقضاء على الوباء العالمي لهذا... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T13:55+0000

2024-03-24T13:55+0000

2024-03-24T13:55+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تم اختيار هذا اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة (IUATLD) في عام 1982.ومنذ عام 1998، يحظى هذا الحدث بدعم رسمي من الأمم المتحدة. وفي كل عام، تحدد منظمة الصحة العالمية موضوع اليوم العالمي للسل. وفي عام 2024، كما في العام الماضي، سيقام هذا العام تحت شعار: "نعم! يمكننا القضاء على السل!".ويعد اليوم العالمي للسل مناسبة لتحفز العمل واتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على المرض. وتدعو الأمم المتحدة إلى الاستثمار اللازم في مكافحة السل، وتنفيذ أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، واعتماد أساليب مبتكرة والمشاركة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني.السل هو مرض معدٍ مزمن تسببه المتفطرة السلية. واعتماداً على الآفة، يتركز مرض السل في الجهاز التنفسي.يدخل السل بكتيريا المتفطرة السلية إلى الجسم من خلال الجهاز التنفسي العلوي، وأحياناً من خلال الغشاء المخاطي والجلد التالف. وأكثر أنواع السل شيوعا هي السل في الرئتين والعقد اللمفاوية داخل الصدر والقصبات الهوائية وغشاء الجنب.تحدث العدوى أحيانًا من خلال الأدوات المنزلية، ونادرًا ما تحدث العدوى من خلال الطعام، وبشكل أكثر تحديدًا منتجات الألبان واللحوم من الحيوانات المصابة بالسل. تعيش بكتيريا السل في الثلج وفي الأرض، فهي لا تخاف من الكحول أو الأحماض.في 17 أكتوبر 1920، أسس ممثلو 31 دولة الاتحاد الدولي لمكافحة السل (المعروف الآن باسم الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة).في عام 1919، ابتكر عالم الأحياء المجهرية ألبرت كالميت والطبيب البيطري كاميل غيران سلالة لقاح من المتفطرة السلية للتطعيم ضد مرض السل البشري، والتي سميت بعصيات "كالميت غيران" (Bacilles Calmette Guerin أو BCG). تم إعطاء لقاح BCG لأول مرة لطفل حديث الولادة في عام 1921.وحتى الآن، لا يزال اللقاح الوحيد الفعال ضد السل.منذ عام 1946، تشارك منظمة الصحة العالمية في مكافحة السل. وفي عام 1993، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السل مشكلة عالمية. ولمنع زيادة انتشار الوباء، وُضعت استراتيجية العلاج تحت الملاحظة المباشرة "بدورات علاج قصيرة" (DOTS) لتحديد واكتشاف المرض مبكرا ومعالجته في الوقت المناسب.في سبتمبر 2015، تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة العالمية الجديدة لعام 2030 في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتمثل أحد الأهداف في القضاء على وباء السل.وقد سلط الأثر السلبي لجائحة "كوفيد-19" على مكافحة السل على الحاجة الملحة إلى بذل الجهود لتطوير لقاحات ضد المرض. ومع ذلك، على الرغم من الالتزامات بالقضاء على السل بحلول عام 2030، لا توجد أي علامة على تباطؤ الوباء.في سبتمبر/أيلول 2023، عقدت الأمم المتحدة اجتماعها الثاني الرفيع المستوى بشأن السل، حيث تم عرض حالة وباء السل وكيفية القضاء عليه على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وأكد الإعلان السياسي الناتج عن الاجتماع التأكيد على الالتزامات القائمة واعتمد التزامات وأهداف إضافية للفترة 2023-2027.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان السل في عام 2022، على مستوى العالم، السبب الرئيسي الثاني للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية بعد "كوفيد-19" (معدلات الوفيات أعلى من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية -الإيدز).كان هناك 10.6 مليون حالة إصابة بالسل و1.3 مليون حالة وفاة. ومن بين 10.6 مليون شخص أصيبوا بمرض السل في عام 2022، تم تحديد 7.5 مليون فقط وإخطارهم بالتشخيص؛ وبالتالي، ظلت 3.1 مليون حالة إصابة بالسل غير مكتشفة.

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