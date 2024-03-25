متحدث حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نرحب بقرار وقف الحرب على غزة ويجب الضغط على إسرائيل لتنفيذه

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240325/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نرحب-بقرار-وقف-الحرب-على-غزة-ويجب-الضغط-على-إسرائيل-لتنفيذه-1087377991.html
متحدث حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نرحب بقرار وقف الحرب على غزة ويجب الضغط على إسرائيل لتنفيذه
متحدث حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نرحب بقرار وقف الحرب على غزة ويجب الضغط على إسرائيل لتنفيذه
سبوتنيك عربي
رحب المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، بتبني مجلس الأمن، اليوم الاثنين، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T17:00+0000
2024-03-25T17:00+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار فرصة جيدة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وهو يعطي فسحة من الأمل والارتياح للشعب الفلسطيني، وإن كان لمدة محدودة، نسعى أن تكون دائمة في الفترة المقبلة".وفيما يتعلق بعدم تصويت واشنطن ضد القرار هذه المرة، قال نزال إن "أمريكا معنية في الوقت الراهن بوقف إطلاق نار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، ونأمل أن يكون ذلك مدخلا لتوسيع إطار الضغط الأمريكي على إسرائيل".وتبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وقال مجلس الأمن إن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد في وقت سابق اليوم، "بسحب وفد إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم يستخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "نتنياهو أبلغ أعضاء الوفد الذي كان من المفترض أن يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث الأنشطة المحتملة في رفح، أنه إذا لم يستخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة دون تحرير الرهائن، سيلغي مغادرة الوفد إلى واشنطن".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240325/نتنياهو-إذا-لم-تستخدم-أمريكا-الفيتو-في-مجلس-الأمن-فسألغي-زيارة-الوفد-الإسرائيلي-لواشنطن-1087372440.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/الصين-على-مجلس-الأمن-دعم-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1087355672.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

متحدث حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نرحب بقرار وقف الحرب على غزة ويجب الضغط على إسرائيل لتنفيذه

17:00 GMT 25.03.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مجلس الأمن الدولي
© AFP 2023 / ED JONES
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حصري
رحب المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، بتبني مجلس الأمن، اليوم الاثنين، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار فرصة جيدة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وهو يعطي فسحة من الأمل والارتياح للشعب الفلسطيني، وإن كان لمدة محدودة، نسعى أن تكون دائمة في الفترة المقبلة".
وتابع: "يجب أن يكون هذا القرار ملزما لإسرائيل، وفي حال تملّصت حكومة نتنياهو من تنفيذ مشروع مجلس الأمن، سيكون على أمريكا أن تفعل كل ما تستطيع من أجل دفع إسرائيل لتنفيذه والالتزام به".
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وفيما يتعلق بعدم تصويت واشنطن ضد القرار هذه المرة، قال نزال إن "أمريكا معنية في الوقت الراهن بوقف إطلاق نار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، ونأمل أن يكون ذلك مدخلا لتوسيع إطار الضغط الأمريكي على إسرائيل".
وأكد أن "أمريكا تقف في صف إسرائيل، لكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تقف في صف طروحات نتنياهو التدميرية، وهو مؤشر قوي على التباين الحاصل بين الإدارتين، وإنهما في مسار تصادمي حول مسألة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وقال مجلس الأمن إن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد في وقت سابق اليوم، "بسحب وفد إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم يستخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن".
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
الصين: على مجلس الأمن دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة
08:53 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "نتنياهو أبلغ أعضاء الوفد الذي كان من المفترض أن يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث الأنشطة المحتملة في رفح، أنه إذا لم يستخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة دون تحرير الرهائن، سيلغي مغادرة الوفد إلى واشنطن".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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