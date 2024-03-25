https://sputnikarabic.ae/20240325/مصر-تعلن-مواصلة-الإسقاط-الجوي-لأطنان-من-المساعدات-الغذائية-والإغاثية-على-شمال-غزة-1087368895.html
مصر تعلن مواصلة الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال غزة
مصر تعلن مواصلة الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، أن طائرات النقل المصرية تواصل مع نظيراتها من الدول المشاركة في التحالف الدولي بالأردن أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث العسكري المصري، إن "مصر والإمارات تواصلان تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة على شمال غزة".وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرات تابعة لمصر والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وسنغافورة، وبريطانيا شاركت في تنفيذ العملية".وأضافت أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240325/الصين-على-مجلس-الأمن-دعم-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1087355672.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تعلن مواصلة الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال غزة
أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، أن طائرات النقل المصرية تواصل مع نظيراتها من الدول المشاركة في التحالف الدولي بالأردن أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري المصري، إن "مصر والإمارات تواصلان تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة على شمال غزة".
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ 8 إنزالات جوية
حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".
وأفادت وكالة
الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرات تابعة لمصر والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وسنغافورة، وبريطانيا شاركت في تنفيذ العملية".
وأضافت أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.