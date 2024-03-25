https://sputnikarabic.ae/20240325/مواطن-أوكراني-حكم-عليه-بالسجن-لرفضه-القتال-ضد-روسيا-1087369149.html

مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا

مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا

سبوتنيك عربي

حكمت محكمة منطقة سيخوفسكي في لفوف غربي أوكرانيا، على أحد السكان المحليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لرفضه التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T13:34+0000

2024-03-25T13:34+0000

2024-03-25T13:34+0000

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وقالت صحيفة "غلافكوم" الأوكرانية: "في لفوف، حُكم على رجل تلقى استدعاءً للتعبئة، ولكنه رفض التعبئة رفضاً قاطعاً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".ووفقًا للصحيفة، خضع المواطن المقيم في لفوف إلى لجنة طبية عسكرية في سبتمبر/أيلول 2023، والتي أعلنت أنه لائق للخدمة العسكرية. ثم تلقى الرجل استدعاءً، لكنه رفض التجنيد".وبحسب صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، نقلاً عن البرلماني، فإن السلطات لا تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكنهم يشاركون في العمليات الاقتصادية.تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصروظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.

https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الروسي-يستخدم-تكتيكات-أرجوحة-الموت-التي-صدمت-القوات-الأوكرانية-1087359939.html

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