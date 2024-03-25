مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا

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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... محكمة روسية تصدر حكما أوليا على مرتكبي الهجوم
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إعادة للتغطية الخاصة للهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
ما أسباب زيارة مسؤول حزب الله للإمارات؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
11:31 GMT
29 د
حلقة خاصة
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
12:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لواء "ههاريم" الإسرائيلي.. هل هو تطوير دفاعي أم تهيئة لعمليات هجومية مستقبلية؟
15:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
18:00 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
18:14 GMT
20 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
18:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مواطن-أوكراني-حكم-عليه-بالسجن-لرفضه-القتال-ضد-روسيا-1087369149.html
مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا
مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا
سبوتنيك عربي
حكمت محكمة منطقة سيخوفسكي في لفوف غربي أوكرانيا، على أحد السكان المحليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لرفضه التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T13:34+0000
2024-03-25T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت صحيفة "غلافكوم" الأوكرانية: "في لفوف، حُكم على رجل تلقى استدعاءً للتعبئة، ولكنه رفض التعبئة رفضاً قاطعاً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".ووفقًا للصحيفة، خضع المواطن المقيم في لفوف إلى لجنة طبية عسكرية في سبتمبر/أيلول 2023، والتي أعلنت أنه لائق للخدمة العسكرية. ثم تلقى الرجل استدعاءً، لكنه رفض التجنيد".وبحسب صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، نقلاً عن البرلماني، فإن السلطات لا تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكنهم يشاركون في العمليات الاقتصادية.تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصروظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الروسي-يستخدم-تكتيكات-أرجوحة-الموت-التي-صدمت-القوات-الأوكرانية-1087359939.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا

13:34 GMT 25.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
حكمت محكمة منطقة سيخوفسكي في لفوف غربي أوكرانيا، على أحد السكان المحليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لرفضه التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت صحيفة "غلافكوم" الأوكرانية: "في لفوف، حُكم على رجل تلقى استدعاءً للتعبئة، ولكنه رفض التعبئة رفضاً قاطعاً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".

وأضافت الصحيفة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في جلسة المحكمة، أوضح الرجل أنه ضد الحرب ولا يريد قتل الروس. وأكد أنه كان على استعداد لتحمل المسؤولية الجنائية عن التهرب من التعبئة".

ووفقًا للصحيفة، خضع المواطن المقيم في لفوف إلى لجنة طبية عسكرية في سبتمبر/أيلول 2023، والتي أعلنت أنه لائق للخدمة العسكرية. ثم تلقى الرجل استدعاءً، لكنه رفض التجنيد".

وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، اليوم الاثنين، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، نقلاً عن البرلماني، فإن السلطات لا تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكنهم يشاركون في العمليات الاقتصادية.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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الجيش الروسي يستخدم تكتيكات "أرجوحة الموت" التي صدمت القوات الأوكرانية
10:26 GMT
تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.
برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر
وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.
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