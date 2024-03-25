https://sputnikarabic.ae/20240325/مواطن-أوكراني-حكم-عليه-بالسجن-لرفضه-القتال-ضد-روسيا-1087369149.html
مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا
مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا
سبوتنيك عربي
حكمت محكمة منطقة سيخوفسكي في لفوف غربي أوكرانيا، على أحد السكان المحليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لرفضه التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T13:34+0000
2024-03-25T13:34+0000
2024-03-25T13:34+0000
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وقالت صحيفة "غلافكوم" الأوكرانية: "في لفوف، حُكم على رجل تلقى استدعاءً للتعبئة، ولكنه رفض التعبئة رفضاً قاطعاً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".ووفقًا للصحيفة، خضع المواطن المقيم في لفوف إلى لجنة طبية عسكرية في سبتمبر/أيلول 2023، والتي أعلنت أنه لائق للخدمة العسكرية. ثم تلقى الرجل استدعاءً، لكنه رفض التجنيد".وبحسب صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، نقلاً عن البرلماني، فإن السلطات لا تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكنهم يشاركون في العمليات الاقتصادية.تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصروظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الروسي-يستخدم-تكتيكات-أرجوحة-الموت-التي-صدمت-القوات-الأوكرانية-1087359939.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مواطن أوكراني حكم عليه بالسجن لرفضه القتال ضد روسيا
حكمت محكمة منطقة سيخوفسكي في لفوف غربي أوكرانيا، على أحد السكان المحليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لرفضه التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت صحيفة "غلافكوم" الأوكرانية: "في لفوف، حُكم على رجل تلقى استدعاءً للتعبئة، ولكنه رفض التعبئة رفضاً قاطعاً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".
وأضافت الصحيفة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في جلسة المحكمة، أوضح الرجل أنه ضد الحرب ولا يريد قتل الروس. وأكد أنه كان على استعداد لتحمل المسؤولية الجنائية عن التهرب من التعبئة".
ووفقًا للصحيفة، خضع المواطن المقيم في لفوف إلى لجنة طبية عسكرية في سبتمبر/أيلول 2023، والتي أعلنت أنه لائق للخدمة العسكرية. ثم تلقى الرجل استدعاءً، لكنه رفض التجنيد".
وفي وقت سابق، صرّح دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، اليوم الاثنين، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، نقلاً عن البرلماني، فإن السلطات لا تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكنهم يشاركون في العمليات الاقتصادية.
تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.
وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.