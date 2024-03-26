https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-مواقع-لـحزب-الله-في-طير-حرفا-والظهيرة-جنوبي-لبنان-1087386403.html

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لـ"حزب الله" في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لـ"حزب الله" في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن طائراته، الليلة الماضية، غارات على مبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T07:06+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات المقاتلة قصفت ليلًا، مبنى عسكريًا لتنظيم "حزب الله" الإرهابي في منطقة طير خارفا، ومبنى عسكريًا آخر للتنظيم في منطقة الظهيرة"، مشيرًا إلى أنه "تم إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة سلمية، فيما هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240324/حزب-الله-يعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-من-الجنود-الإسرائيليين-في-هجمات-على-عدة-مواقع-جنوب-لبنان-1087343472.html

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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم