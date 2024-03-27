https://sputnikarabic.ae/20240327/حزب-الله-يعلن-إطلاق-عشرات-الصواريخ-على-مستوطنة-إسرائيلية-ردا-على-قصف-بلدة-الهبارية-فيديو-1087417456.html

"حزب الله" يعلن إطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنة إسرائيلية ردا على قصف بلدة الهبارية... فيديو

"حزب الله" يعلن إطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنة إسرائيلية ردا على قصف بلدة الهبارية... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه رد على "‏المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة الهبارية جنوب لبنان". 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T07:19+0000

2024-03-27T07:19+0000

2024-03-27T07:19+0000

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وقال "حزب الله"، في بيان له، إنه "قصف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، وقيادة اللواء ‌‏769 فيها بعشرات الصواريخ".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أن "القصف الإسرائيلي على الهبارية استهدف مركز الجمعية الطبية الإسلامية مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين".وأكد الحزب، في بيان له، أن "العدوان الآثم على الهبارية لن يمر دون رد وعقاب"، مشيرا إلى أنه "يتقدم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240327/سقوط-قتلى-وجرحى-خلال-غارة-إسرائيلية-على-مركز-طبي-في-بلدة-الهبارية-جنوبي-لبنان-1087415890.html

https://sputnikarabic.ae/20240327/حزب-الله-نؤكد-أن-العدوان-الإسرائيلي-على-الهبارية-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1087416431.html

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