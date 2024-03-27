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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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"حزب الله": العدوان الإسرائيلي على الهبارية لن يمر دون رد وعقاب
"حزب الله": العدوان الإسرائيلي على الهبارية لن يمر دون رد وعقاب
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن "القصف الإسرائيلي على الهبارية استهدف مركز الجمعية الطبية الإسلامية مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين". 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T06:38+0000
2024-03-27T06:38+0000
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وأكد الحزب، في بيان له، أن "العدوان الآثم على الهبارية لن يمر دون رد وعقاب"، مشيرا إلى أنه "يتقدم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-عسكرية-استراتيجية-لـحزب-الله-شمالي-بعلبك-1087413484.html
https://sputnikarabic.ae/20240324/حزب-الله-يعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-من-الجنود-الإسرائيليين-في-هجمات-على-عدة-مواقع-جنوب-لبنان-1087343472.html
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لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

"حزب الله": العدوان الإسرائيلي على الهبارية لن يمر دون رد وعقاب

06:38 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Zahra Al Amirتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Zahra Al Amir
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن "القصف الإسرائيلي على الهبارية استهدف مركز الجمعية الطبية الإسلامية مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين".
وأكد الحزب، في بيان له، أن "العدوان الآثم على الهبارية لن يمر دون رد وعقاب"، مشيرا إلى أنه "يتقدم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحرّ آيات العزاء والمواساة".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لأهداف عسكرية استراتيجية لـ"حزب الله" شمالي بعلبك
أمس, 21:39 GMT
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
"حزب الله" يعلن سقوط قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في هجمات على عدة مواقع جنوب لبنان
24 مارس, 17:16 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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