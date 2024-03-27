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https://sputnikarabic.ae/20240327/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-حكومة-نتنياهو-تستغل-حرب-غزة-لتوسيع-الاستيطان-بالضفة-1087436856.html
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو تستغل حرب غزة لتوسيع الاستيطان بالضفة
قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو تستغل حرب غزة لتوسيع الاستيطان بالضفة
سبوتنيك عربي
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، إن السلطات الإسرائيلية لم تتوقف يومًا عن بناء الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة من خلال مصادرة... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T17:41+0000
2024-03-27T17:41+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ضم الأراضي سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكنها عمليات الاستيطان زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث تستغل حكومة نتنياهو عدوانها على غزة وانشغال العالم به.وأكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى لتنفيذ سياساتها الرامية إلى حسم الصراع بالقوة العسكرية، وفرض الوقائع على الأرض عبر ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات الجديدة، وزيادة عمليات القرصنة.وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن السياسة الإسرائيلية والتي تتبعها كل الحكومات بما فيها حكومة نتنياهو، تهدف للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مترامية الأطراف، والمتصلة جغرافيًا.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق يوم الجمعة الماضي، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزير المال سموتريتش، صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
https://sputnikarabic.ae/20240322/إسرائيل-تصادق-على-مصادرة-8-آلاف-دونم-في-غور-الأردن-واعتبارها-أراضي-دولة-1087247810.html
https://sputnikarabic.ae/20240322/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-بناء-المستوطنات-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-هو-الحل-للسيطرة-الأمنية-على-القطاع-1087244908.html
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حركة حماس, حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
حركة حماس, حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو تستغل حرب غزة لتوسيع الاستيطان بالضفة

17:41 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Ajwad
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قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، إن السلطات الإسرائيلية لم تتوقف يومًا عن بناء الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ضم الأراضي سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكنها عمليات الاستيطان زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث تستغل حكومة نتنياهو عدوانها على غزة وانشغال العالم به.
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
إسرائيل تصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها "أراضي دولة"
22 مارس, 08:57 GMT
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى لتنفيذ سياساتها الرامية إلى حسم الصراع بالقوة العسكرية، وفرض الوقائع على الأرض عبر ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات الجديدة، وزيادة عمليات القرصنة.
وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن السياسة الإسرائيلية والتي تتبعها كل الحكومات بما فيها حكومة نتنياهو، تهدف للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مترامية الأطراف، والمتصلة جغرافيًا.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق يوم الجمعة الماضي، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وزير المال سموتريتش، صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل للسيطرة الأمنية على القطاع
22 مارس, 07:43 GMT
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن، جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام.
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