https://sputnikarabic.ae/20240327/لبنان-يعلن-توجيه-22-شكوى-ضد-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-منذ-أكتوبر-الماضي-1087426475.html

لبنان يعلن توجيه 22 شكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكتوبر الماضي

لبنان يعلن توجيه 22 شكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكتوبر الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية توجيه 22 شكوى ضد إسرائيل لدى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية أكتوبر/ تشرين الأول... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T11:42+0000

2024-03-27T11:42+0000

2024-03-27T11:42+0000

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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحض أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق".كما تضمنت بعض هذه الشكاوى، وفقا لبيان الخارجية، ردود لبنان المفصلة على إدعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701.و"طرح لبنان، في رسائله إلى مجلس الأمن الدولي، خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١"، وفقا للبيان.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20240327/سقوط-قتلى-وجرحى-خلال-غارة-إسرائيلية-على-مركز-طبي-في-بلدة-الهبارية-جنوبي-لبنان-1087415890.html

https://sputnikarabic.ae/20240327/حزب-الله-يعلن-إطلاق-عشرات-الصواريخ-على-مستوطنة-إسرائيلية-ردا-على-قصف-بلدة-الهبارية-فيديو-1087417456.html

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